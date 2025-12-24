Șerban anunță progres major pe A8. Supervizare asigurată pe 116 km de autostradă

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat Asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (Lider) – EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi câștigătoare a contractului de supervizare. Contractul vizează lotul 1C Sărățeni-Joseni, care se întinde pe 32,4 km.

Această asociere de firme va monitoriza proiectarea și execuția lucrărilor pe unul dintre cele mai importante tronsoane ale Autostrăzii A8.

Lotul 2B, cel mai dificil, atribuit săptămâna aceasta

Tot săptămâna aceasta a fost atribuit contractul de supervizare pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig, care se întinde pe 31,5 km. Acesta este considerat cel mai dificil lot al întregii autostrăzi din cauza provocărilor tehnice semnificative.

Asocierea Venturo Investment (Lider) – Ae Dozoring sro, formată din firme de inginerie din România și Slovacia, a fost desemnată câștigătoare. Această echipă va avea responsabilitatea de a supraveghea cele mai complexe lucrări de pe traseul A8.

Rolul supervizorului

Rolul supervizorului este deosebit de important în derularea unui proiect de această anvergură. Supervizorul va monitoriza proiectarea și execuția lucrărilor, conformitatea acestora cu standardele tehnice, calitatea materialelor și a echipamentelor folosite.

Provocările tehnice sunt semnificative pe secțiunea montană Sărățeni-Pipirig. Pe acest traseu de 116 km sunt prevăzute 180 de poduri și pasaje, precum și 38 de tuneluri. Complexitatea lucrărilor necesită o supraveghere riguroasă în fiecare etapă a proiectului.

Anul 2025 a marcat o etapă importantă pentru Autostrada Unirii. La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au fost semnate toate cele patru contracte pentru construirea secțiunii de munte a Autostrăzii A8.

Valoarea totală a contractelor de construcție ajunge la 18 miliarde lei. Această sumă reprezintă una dintre cele mai mari investiții în infrastructura rutieră din România.

Ministrul Ciprian Șerban anunță că începutul anului 2026 va marca startul etapei de proiectare pentru această autostradă. Cu contractele de supervizare și cele de construcție finalizate, proiectul poate avansa conform calendarului stabilit.

Etapa de proiectare este crucială pentru succesul întregului proiect. În această fază vor fi elaborate toate planurile tehnice detaliate pentru cele 180 de poduri și pasaje, precum și pentru cele 38 de tuneluri.

Traseul Autostrăzii A8

Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț e cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii. Secțiunea montană Sărățeni-Pipirig reprezintă cel mai complex segment al întregului traseu.

Lotul 1C Sărățeni-Joseni are 32,4 km și traversează zone cu relief dificil. Lotul 2B Grințieș-Pipirig, cu 31,5 km, este considerat cel mai provocator din punct de vedere tehnic. Celelalte două loturi completează secțiunea montană de 116 km.

Autostrada A8 este considerată un proiect strategic pentru România. Ea va lega regiunea Transilvaniei de Moldova, îmbunătățind conectivitatea între aceste zone și reducând timpul de călătorie.