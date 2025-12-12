Călin Georgescu intervine în scandalul din justiție

Într-un mesaj publicat, vineri, pe Facebook, Georgescu, cel care a fost „descalificat” din cursa prezidențială la alegerile de anul trecut, a făcut din nou trimitere la anulare.

„Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii – în special acea parte care a anulat alegerile!”, se arată în mesajul publicat de Georgescu.

Recent, în timp ce acesta s-a prezentat la secția de Poliție Buftea pentru a semna controlul judiciar, acesta a acuzat actuala guvernare că „a transformat justiția într-o armă electorală”.

Reamintim că Georgescu se află sub control judiciar într-un dosar ce vizează acuzații de propagandă legionară și antisemită.

Candidatura lui Călin Georgescu la președinție a fost anulată anul trecut la CCR din cauza manipulării votului pe rețelele sociale, dar și a finanțării nedeclarate a campaniei electorale.