Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară și antisemită poate începe. Judecătorii au respins solicitarea avocaților fostului candidat

Gabriel Negreanu
09 dec. 2025, 12:01, Politic

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat marți, 9 decembrie, la Judecătoria Sectorului 1, unde magistratul de cameră preliminară a stabilit că procesul pentru propagandă legionară și antisemită poate începe. Instanța a respins astfel solicitarea avocaților acestuia, care ceruseră retrimiterea dosarului la Parchetul General pentru refacerea rechizitoriului.

Decizia privind începerea judecății pe fond nu este definitivă și poate fi contestată.

În ceea ce privește măsura preventivă aflată în vigoare, judecătorii au amânat pentru 12 decembrie pronunțarea asupra menținerii sau prelungirii controlului judiciar impus lui Georgescu în același dosar.

La ieșirea din sala de judecată, Călin Georgescu a declarat că singura sa apărare va rămâne respectarea legii.

„Ca orice cetățean al României, care se confruntă cu un abuz evident, nu am și nu voi avea decât o singură apărare: legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție. Vă mulțumesc!”, a transmis liderul suveranist.

Dosarul vizează acuzații de propagandă legionară și antisemită, fapte pentru care Georgescu este inculpat. Instanța urmează să decidă săptămâna viitoare dacă măsura controlului judiciar rămâne în vigoare.

