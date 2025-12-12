Planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București: Transport modern și termoficare eficientă

Într-un oraș afectat de dificultăți cronice în ceea ce privește mobilitatea și cu pierderi majore în sistemul centralizat de încălzire, Ciprian Ciucu, noul edil al Capitalei, promite proiecte sustenabile, atragerea de fonduri europene și expertiză tehnică pentru implementarea unor schimbări concrete. Totuși, planurile au stârnit și critici, mai ales legate de amploarea acestora și de sursele de finanțare.

Transportul public – prioritatea numărul unu a primarului Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu a subliniat că modernizarea transportului public reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale programului său. Acesta vizează continuarea achizițiilor de autobuze, tramvaie și troleibuze, precum și extinderea benzilor dedicate. Ele ar avea scopul de a reduce traficul și de a încuraja mai mulți locuitori să folosească transportul în comun. În prezent, aproximativ 60% dintre bucureșteni îl utilizează zilnic, iar aproape jumătate îl consideră principala problemă a orașului.

Planurile se bazează și pe finanțările europene deja contractate de municipalitate, inclusiv aproape 400 de milioane de euro destinate achiziției de troleibuze noi și extinderii rețelei de tramvai.

Sistemul de termoficare – investiții pentru eficiență și confort

Un al doilea obiectiv major este reabilitarea rețelei de termoficare. Aceasta este marcată în prezent de pierderi uriașe, estimate la circa 2.000 de tone de apă pe oră. Primarul a anunțat programe de modernizare și eficientizare, sprijinite de fonduri europene. În 2025, Comisia Europeană a aprobat suplimentarea cu 16 milioane de euro a ajutoarelor de stat pentru aceste lucrări, parte a unui pachet total de peste 270 de milioane de euro.

Modernizarea termoficării este considerată esențială atât pentru confortul locatarilor, cât și pentru reducerea consumului energetic și a emisiilor de carbon.

Regenerare urbană și dezvoltare durabilă

Planul de mandat include și proiecte de revigorare a cartierelor cu probleme sociale, cum ar fi Ferentari și Rahova. Acestea vor beneficia de investiții în infrastructura comunitară și spații verzi, în vederea îmbunătățirii calității vieții. Bugetul din 2026 va aloca fonduri dedicate dezvoltării durabile.

Pentru implementarea acestor inițiative, administrația va colabora cu experți locali, inclusiv specialiști de la Universitatea Politehnica din București, care vor oferi suport tehnic pentru proiectele de infrastructură și termoficare.

Din partea opoziției, au venit critici legate de faptul că, deși prioritățile sunt apreciate ca fiind corecte, acestea nu ar aborda suficient de amplu problemele sociale ale orașului. Printre sugestiile aduse se numără extinderea programului către domenii precum locuințele sociale sau consolidarea clădirilor vulnerabile la cutremur.

De asemenea, succesul implementării depinde de cooperarea cu Consiliul General și cu primăriile de sector, pentru cofinanțarea proiectelor și atragerea de noi fonduri europene și guvernamentale.