Cu cât și-a crescut Ciprian Ciucu salariul după ce a câștigat postul de edil-șef general al Capitalei? Diferența față de indemnizația de primar de sector

Odată instalat în funcția de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu va avea o indemnizație brută cu 11,1% mai mare decât cea pe care o primește la conducerea Primăriei Sectorului 6, fără a lua în calcul alte sporuri sau prime.
08 dec. 2025, 15:41, Politic

Ciprian Ciucu primește pentru funcția de primar de sector indemnizație brută de 21.735 lei, la data de 30 septembrie 2025, conform informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 6.

Aceasta se calculează, precizează autoritatea locală, prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX cu salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată 9*2300 lei x 5% – conf. art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

La PMB, conform informațiilor publice la aceeași dată venitul salarial brut al primarului general este de 24.150 de lei.

Acesta se calculează conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plätit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu H.C.G.M.B. nr. 97/2024, potrivit datelor PMB.

Câți bani virează la stat

Astfel, indemnizația brută crește cu 2.415 de la salariu de primar de sector la cel al Capitalei.

La un salariu brut de 24.150 de lei, salariul net încasat de primarul general este de aproximativ 14.127 de lei, conform unui calcul de pe o platformă online de calcul al salariului net.

Banii în mână rămân după rețineri de 6.038 lei – asigurări sociale, CAS (25%), 2.415 lei – asigurări sociale de sănătate – CASS (10%), 1.570 lei – impozit pe venit (10%). Astfel, totalul taxelor încasate de stat ajunge la 10.566 lei, fără să luăm în calcul deducerile personale.

Salariul net al primarului de sector Ciprian Ciucu ar ajunge la 12.714 lei, după plata tuturor taxelor, fără a lua în calcul deducerile personale.

Astfel, diferența netă dintre salariile aferente celor două posturi ar fi de 1.413 de lei.

Potrivit declarației de avere semnată în noiembrie 2025, Ciprian Ciucu a obținut un venit anual de 232.192 de lei pentru postul de primar al Sectorului 6, ceea ce înseamnă aproximativ 19.350 de lei lunar.

Pe lângă acesta a mai încasat aproximativ 1.470 euro din chirii.

Cine e Ciprian Ciucu

Potrivit rezultatelor la finalul numărătorii AEP, înca nevalidate, Ciprian Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale cu 36,16% din voturile exprimate:

  1. CIUCU CIPRIAN (PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL) – 211.562 de voturi, 36,16%
  2. ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA (DREPTATE PENTRU BUCUREȘTI) – 128.405 de voturi, 21,94%
  3. BĂLUȚĂ DANIEL (PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT) – 120.001 de voturi, 20,51 %

Primarul Sectorului 6, originar din Pitești, a urmat cursurile Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, între anii 1996 și 2000. El a obținut diploma în Științe Politice, conform CV-ului său.

Înainte de a deveni edilul Sectorului 6, în octombrie 2020, el a condus Agenția Națională a Funcționarilor Publici în perioada 2019-2020. Ciucu are o vastă experiență în zona societății civile și în consultanța acordată administrației publice.

În anul 2024, Ciprian Ciucu a urcat în vârful partidului ca prim-vicepreședinte PNL, după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea liberalilor.

