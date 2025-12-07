Alegeri București 2025. Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei

Având în vedere centralizarea actuală, Ciprian Ciucu a câștigat matematic cursa pentru Primăria Capitalei, conform calculelor Mediafax. Mai sunt de numărat sub 63.000 de voturi, iar diferența dintre Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu depășește 70.000 de voturi, ceea ce face imposibilă recuperarea ecartului rămas. Prin urmare, rezultatul final nu mai poate fi schimbat indiferent de distribuția voturilor necentralizate.

Studiile lui Ciprian Ciucu

Primarul Sectorului 6, originar din Pitești, a urmat cursurile Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, între anii 1996 și 2000. El a obținut diploma în Științe Politice, conform CV-ului său.

Tot la SNSPA, el a finalizat în 2001 un master în Politici Publice și Integrare Europeană. La capitolul „Competenţe şi abilităţi sociale” menționează lucrul eficient în echipă și relaționarea bună cu oamenii, seriozitatea și responsabilitatea, precum și colaborarea armonioasă cu persoane din medii diferite.

În CV-ul său, la „Competenţe şi aptitudini organizatorice”, apare experiența de management dobândită în cadrul unor echipe de proiect și calități de leadership formate prin programul Young Leaders al Institutului ASPEN România.

La începutul carierei, între martie 2000 și februarie 2001, Ciucu a lucrat în cadrul departamentului de Relații Publice al Președinției, ocupându-se de relația cu presa, redactarea comunicatelor și organizarea conferințelor și evenimentelor de presă.

Între 2007 și 2013, Ciucu a fost profesor invitat la Universitatea din București, unde a predat Managementul Proiectelor. Deține o experiență în formare profesională pentru dezvoltarea politicilor publice, management și planificare strategică.

Experiență în zona societății civile

Ciprian Ciucu a fondat Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială, activ în perioada 2014-2019. Ca specialist în consultanță, el a participat timp de peste un deceniu la proiecte de reformă administrativă susținute de diverse instituții, printre care Comisia Europeană, Banca Mondială și UK Aid, dar și la proiecte desfășurate în state din Europa de Est și din Balcanii de Vest.

Ciucu a fost, de asemenea, cofondator și director al Centrului Român de Politici Europene, unul dintre cele mai influente think tank uri din România, în intervalul 2009-2015.

Înainte de a deveni edilul Sectorului 6, în octombrie 2020, el a condus Agenția Națională a Funcționarilor Publici în perioada 2019-2020. Ciucu are o vastă experiență în zona societății civile și în consultanța acordată administrației publice.

În anul 2024, a urcat în vârful partidului ca prim-vicepreședinte PNL, după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea liberalilor.

Planul lui Ciprian Ciucu pentru București este unul complex, iar acesta, acum, are la dispoziție doi ani pentru a-l implementa.