Mișcarea SENS cere Guvernului asumarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi

Partidul SENS a cerut premierului Ilie Bolojan şi Guvernului să îşi asume responsabilitatea pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi, potrivit unui comunicat de presă.

Reprezentanţii partidului afirmă că vor continua să ceară această măsură până când partidele din majoritatea guvernamentală „vor arăta că au înţeles mesajul” bucureştenilor şi al românilor.

„Este esenţial să terminăm această tiranie a votului util şi a votului dictat de sondaje. Aşa cum Guvernul vrea să rezolve deficitul bugetar prin asumarea răspunderii pe măsurile de austeritate, solicităm premierului să rezolve deficitul democratic existent prin asumarea răspunderii pentru reintroducerea celui de-al doilea tur la alegerea primarilor. Am susţinut acest lucru încă din vară, de când am adresat Guvernului o scrisoare deschisă în care am vorbit despre o reformă electorală atât de necesară, cât şi pe parcursul ultimelor luni, culminând cu declaraţiile de presă din seara alegerilor”, a transmis Mișcarea SENS, luni, pe pagina sa de Facebook.

În cadrul comunicatului de presă sunt incluse, de altfel, și mulțumiri pentru cei care au votat cu Ana Ciceală, candidata SENS, la alegerile pentru Primăria Capitalei, de duminică.

„Voturile primite de candidata noastră, Ana Ciceală, ne onorează şi ne responsabilizează să ne continuăm misiunea şi pentru anii viitori”, se arată în postare.

Potrivit rezultatelor la scrutinul de duminică, Ana Ciceală a obţinut 5,85% din voturi (34.239 voturi) la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei. Ea s-a clasat pe locul cinci după Ciprian Ciucu (36,16%), Anca Alexandrescu (21,94%), Daniel Băluţă (20,51%) şi Cătălin Drulă (13,90%).

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Municipiului București, a obținut majoritatea voturilor, câștigând funcția de primar general.