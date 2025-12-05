Alegeri Primăria Capitalei 2025. Ce spun principalii candidați despre marile probleme ale Capitalei și ce soluții propun

Mediafax a analizat programele și declarațiile celor mai vizibili cinci candidați la Primăria Capitalei: Cătălin Drulă (USR), Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”) și Ana-Maria Ciceală (SENS).

Apă caldă și termoficare

Cătălin Drulă (USR): Termoficare integrată în reforma administrației

Cătălin Drulă leagă problema termoficării de reforma bugetară și instituțională a Capitalei. Pentru el, prima intervenție este bugetul unic al Bucureștiului, urmată de preluarea Metrorex la nivel local, astfel încât investițiile în infrastructură — inclusiv în termoficare — să fie prioritizate coerent.

Drulă vorbește des despre nevoia de prioritizare: „În primul rând avem țevi găurite. Banii trebuie să meargă în rețele, în transport, în termoficare”, spune acesta. El nu propune un program tehnic detaliat pe rețeaua de apă caldă, dar o include în „pachetul mare de infrastructură critică”.

Daniel Băluță (PSD): Modernizarea rețelelor și reducerea pierderilor

Băluță promite un plan complet de reabilitare a rețelelor termice, modernizarea conductelor vechi, reducerea pierderilor și sprijin pentru familiile afectate de „sărăcia energetică”.

„Căldura, apa caldă, traficul, siguranța — acestea sunt urgențele. Vom repara rețelele și vom reduce pierderile”, afirmă Băluță în programul său oficial.

Ciprian Ciucu (PNL): Investiții tehnice clare și cultura mentenanței

Ciucu are unul dintre cele mai tehnice programe pe termoficare. El vorbește despre:

reducerea avariilor,

monitorizare digitală,

înlocuirea conductelor degradate,

și „cultura mentenanței”, pe care vrea să o instituie în companiile municipale.

„Conductele sunt foarte vechi, degradate, iar pierderile sunt enorme. Trebuie înlocuite și menținute corect”, este promisiunea-cheie a candidatului PNL.

Ana-Maria Ciceală (SENS): Termoficare pentru combaterea sărăciei energetice

Ciceală integrează termoficarea în discursul despre drepturile sociale. Ea insistă că multe familii vulnerabile sunt lăsate efectiv „în frig”, iar soluția nu este doar tehnică, ci și socială și administrativă.

Propune rețele modernizate, transparență și un plan de achiziții eficiente pentru a reduce pierderile din sistem.

Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București): Mesaje generale, fără plan tehnic

Alexandrescu se concentrează pe discurs antielitist și pe ideea „recuperării dreptății pentru București”. În campania publică nu există, însă, un program tehnic detaliat privind termoficarea.

Transport și trafic: infrastructură, metrou și transport public modern

Cătălin Drulă: Extinderea metroului și integrarea cu STB

Fost ministru al Transporturilor, Drulă mizează pe expertiză tehnică:

extinderea rețelei de metrou acolo unde este fezabil;

un sistem de transport real integrat Metrorex–STB;

modernizarea traseelor de tramvai;

obiectiv de „zero decese în trafic până în 2035”;

investiții directe în infrastructură rutieră și pietonală.

Programul său are cea mai puternică componentă de siguranță rutieră.

Daniel Băluță: Rețea integrată și transport mai rapid

Băluță propune un „București integrat” — metrou conectat cu transportul de suprafață, plus:

dublarea flotei de autobuze,

modernizarea liniilor de tramvai,

reabilitarea podurilor și pasajelor,

coordonare între primării pentru fluidizare trafic.

Are unul dintre cele mai extinse planuri de infrastructură urbană.

Ciprian Ciucu: Parcări mici și dese + prioritizarea transportului electric

Ciucu vine cu o viziune „occidentală”:

parcări mici și dese, pentru descurajarea parcării haotice;

extinderea rețelei de transport electric;

piste de biciclete;

modernizarea bulevardelor și a liniilor de tramvai;

regenerare urbană pe axa Unirii–Victoriei.

Discursul său pune accent pe calitatea spațiului public.

Ana-Maria Ciceală: Masterplan Velo și transport electric

Ciceală este principalul avocat al unui model „green mobility”:

transport electric extins,

modernizarea tramvaielor,

troleibuze noi,

spații pietonale,

Masterplan Velo pentru biciclete.

Abordarea ei este ecologistă și centrată pe reducerea traficului rutier.

Anca Alexandrescu: critică administrativă, fără soluții tehnice

În ceea ce privește traficul, Alexandrescu critică „incompetența administrației” și „dezastrul urbanistic”, dar nu a prezentat măsuri tehnice concrete. Programul său este orientat politic, mai puțin administrativ.

Poluarea și mediul: un oraș mai verde sau doar un slogan electoral?

Drulă: „Centura Verde” și plantări masive

Cătălin Drulă propune un proiect consistent de ecologie urbană:

„Centură Verde” în jurul Bucureștiului,

plantarea unui milion de arbori,

extinderea spațiilor pietonale,

reducerea traficului în zonele centrale.

Băluță: Parcuri reabilitate și calitatea vieții

Programul său include:

reabilitarea marilor parcuri,

extindere spații verzi în cartiere,

concept de „oraș-parc”.

Ciucu: Centură verde și oraș-parc

Ciucu vrea:

protejarea parcurilor existente,

extinderea zonelor verzi,

un oraș-parc,

investiții în infrastructură electrică pentru reducerea emisiilor.

Ciceală: Luptă împotriva „mafiei imobiliare”

Pentru Ciceală, poluarea este consecința unui urbanism haotic.

Viziunea ei include:

stoparea defrișărilor urbane,

protejarea spațiilor verzi amenințate de dezvoltatori,

crearea a cinci parcuri noi,

plantarea a milioane de arbori.

Alexandrescu: Mesaje generale pe mediu

Anca Alexandrescu menționează „poluare excesivă” și „haos imobiliar”, dar nu oferă un plan de mediu detaliat în declarațiile publice analizate.

Locuire: nevoia de locuințe accesibile și cartiere mai sigure

Daniel Băluță promite:

sprijin pentru familiile vulnerabile,

locuințe accesibile,

programe pentru tineri,

îmbunătățirea serviciilor sociale la nivel de cartier.

Ciprian Ciucu vrea:

consolidarea clădirilor cu risc seismic,

protejarea patrimoniului,

regenerarea cartierelor vechi.

Ana-Maria Ciceală pune accent pe:

locuințe sociale,

combaterea abuzurilor imobiliare,

politici pentru familiile defavorizate.

Cătălin Drulă: Reformă administrativă și investiții în cartiere

Nu are un program extins dedicat locuirii, dar include:

investiții în spații publice,

reabilitare cartiere,

planificare urbanistică modernă.

Anca Alexandrescu

Pe tema locuirii, mesajele Ancăi Alexandrescu sunt generale și acuzatoare la adresa „mafiei imobiliare”, fără plan operațional prezentat public.