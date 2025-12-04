Alegeri Primăria Capitalei. Ce educație și ce experiențe profesionale au candidații

Duminică, 7 decembrie, locuitorii Bucureștiului se prezintă la secțiile de votare pentru a-și alege viitorul Primar General al Capitalei. Potrivit deciziei oficiale a comisiei electorale, doar 17 candidaturi din cele depuse au fost validate pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025.

Pentru a cunoaște istoricul unui candidat la alegerile pentru Primărie, este important de menționat și ce educație și formare, ce experiență profesională au avut, dar și ce profesie au în prezent, principalii candidați care se luptă pentru fotoliul de Primar General.

Potrivit ultimelor sondaje de opinie publicate de casele mari de sondaje, câțiva dintre candidați se remarcă prin scorurile mai mari, și care îi aduc mai aproape de a ieși favoritul bucureștenilor în această cursă.

Ultimul sondaj CURS privind competiția pentru Primăria Capitalei, făcut public miercuri, 3 decembrie, cu puțin timp înainte de votul de duminică, arată o confruntare extrem de strânsă între candidații de top.

Datele arată că Daniel Băluță, reprezentantul PSD și actualul primar al Sectorului 4, ar fi creditat cu 26% din intențiile de vot. Pe poziția a doua se plasează Ciprian Ciucu, candidatul PNL și edilul Sectorului 6, care ar obține 23%, fiind urmat foarte aproape de Cătălin Drulă. Candidatul USR ar aduna 22%.

A patra în clasament conform sondajului este Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR. Jurnalista de la Realitatea Plus ar obține 17% din voturi. Urmează Ana Ciceală, candidată din partea SENS, cu o susținere de 7%. Pe ultima poziție menționată se află George Burcea, candidatul POT, care ar obține un scor de 4%.

Pentru a cunoaște omul din spatele candidatului, educația și formarea sunt elementele de bază și reprezentative pentru un viitor Primar General al Capitalei.

Daniel Băluță

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, s-a născut în București, a absolvit în 1995 Liceul Ion Creangă la profilul Matematică Informatică, iar în intervalul 1995-2001 a urmat cursurile Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină Carol Davila, conform CV-ului său.

El a preluat conducerea Sectorului 4 în iunie 2016, fiind reales pentru încă două mandate succesive, în 2020 și 2024, ceea ce înseamnă că se află acum la al treilea mandat.

În 2004, Băluță a obținut calificarea de medic specialist în Stomatologie Generală, iar din 2006 a început activitatea didactică în calitate de asistent universitar la Facultatea de Stomatologie a Universității de Medicină Carol Davila, în cadrul catedrei de Ortopedie restauratoare.

Între 2003 și 2012 a activat ca medic practician și a fost asociat și administrator al firmei S.C. BD MEDICAL 2002 S.R.L.

Cariera sa politică a început în 2012, când a devenit consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 4. În perioada iulie 2013-iunie 2016 a ocupat funcția de viceprimar, iar din iunie 2016 până în prezent conduce administrația Sectorului 4 din partea PSD, având nouă ani în această poziție.

Ciprian Ciucu

Primarul Sectorului 6, originar din Pitești, a urmat cursurile Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, între anii 1996 și 2000, obținând diploma în Științe Politice, conform CV-ului său.

Tot la SNSPA, el a finalizat în 2001 un master în Politici Publice și Integrare Europeană. La capitolul „Competenţe şi abilităţi sociale” menționează lucrul eficient în echipă și relaționarea bună cu oamenii, seriozitatea și responsabilitatea, precum și colaborarea armonioasă cu persoane din medii diferite.

În CV-ul său, la „Competenţe şi aptitudini organizatorice”, apare experiența de management dobândită în cadrul unor echipe de proiect și calități de leadership formate prin programul Young Leaders al Institutului ASPEN România.

La începutul carierei, între martie 2000 și februarie 2001, Ciucu a lucrat în cadrul departamentului de Relații Publice al Președinției, ocupându-se de relația cu presa, redactarea comunicatelor și organizarea conferințelor și evenimentelor de presă.

Între 2007 și 2013, Ciucu a fost profesor invitat la Universitatea din București, unde a predat Managementul Proiectelor. Deține o experiență în formare profesională pentru dezvoltarea politicilor publice, management și planificare strategică.

Ciprian Ciucu a fondat Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială, activ în perioada 2014-2019. Ca specialist în consultanță, el a participat timp de peste un deceniu la proiecte de reformă administrativă susținute de diverse instituții, printre care Comisia Europeană, Banca Mondială și UK Aid, dar și la proiecte desfășurate în state din Europa de Est și din Balcanii de Vest.

Ciucu a fost, de asemenea, cofondator și director al Centrului Român de Politici Europene, unul dintre cele mai influente think tank uri din România, în intervalul 2009-2015.

Înainte de a deveni edilul Sectorului 6, în octombrie 2020, el a condus Agenția Națională a Funcționarilor Publici în perioada 2019-2020. Ciucu are o vastă experiență în zona societății civile și în consultanța acordată administrației publice.

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă este programator la bază, deține mai multe brevete de inventator, și a înființat o organizație care monitoriza proiectele de autostrăzi ale statului.

Drulă a absolvit Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București în 1999, apoi a studiat la Universitatea din Toronto, unde a finalizat studiile universitare în 2002 și un program de master în 2005.

Este fondatorul Asociației Pro Infrastructura, pe care a coordonat-o în 2015, organizație dedicată supravegherii proiectelor de autostrăzi și semnalării blocajelor administrative.

Conform CV-ului său, a fondat și a condus Personal Networks SRL între 2006 și 2008, firmă care a dezvoltat platforma tehnologică ProxyCast pentru marketing de proximitate prin Bluetooth.

Drulă a lucrat ca inginer software și specialist în procesarea semnalelor la Cresta Technologies între 2008 și 2010, continuând următorii ani în domeniu.

În 2016 a intrat în echipa guvernamentală condusă de Dacian Cioloș, ocupând poziția de consilier de stat pe domeniul infrastructurii de transport.

Tot în 2016 a candidat pe listele USR și a devenit deputat de Timiș. Între 2017 și 2019 a condus Comisia pentru Tehnologia Informației din Camera Deputaților.

A obținut un nou mandat parlamentar în 2020, candidând din partea Alianței USR PLUS. A făcut parte din Guvernul condus de Florin Cîțu și a preluat portofoliul Transporturilor în decembrie 2020.

În septembrie 2021, el și alți miniștri USR PLUS au părăsit Guvernul, invocând lipsa de încredere în premier. În 2024 și-a continuat activitatea legislativă în urma unui nou mandat, iar în decembrie același an a fost ales vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu a urmat Școala Superioară de Jurnalistică între 1991 și 1995 și a obținut o diplomă în Drept la Universitatea Ecologică din București în anul 2002. Ea a finalizat trei programe de master la SNSPA, în domeniile Radio, televiziune și comunicare digitală în perioada 2001-2002, Științe politice tot între 2001-2002 și Comunicare și studii media între 1991-2001.

Conform informațiilor de pe LinkedIn, Anca Alexandrescu și-a început cariera în presă în 1993 la Evenimentul Zilei. Ea a mai lucrat ca redactor la ziarul „Ultimul Cuvânt” și „Ziua”.

În 1995 a devenit purtător de cuvânt în campania locală a PDSR și a condus Departamentul de monitorizare a presei al partidului în timpul alegerilor generale.

În 1997 a înființat agenția Monitoring Media și săptămânalul Ziua USA, unde a ocupat funcția de redactor-șef. După 2004 a intrat în administrația publică, lucrând ca și consilier de stat în domeniul comunicării la Cancelaria prim-ministrului și ulterior ca expert pentru mai mulți politicieni importanți.

Între 2015 și 2016, ea a făcut parte din Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare, din structurile de conducere ale Întreprinderii Optice Române și din consiliul de administrație al companiei Romarm.

De a lungul timpului a fost consilieră pentru numeroși lideri politici cunoscuți, printre care Adrian Năstase, Sorin Oprescu, Victor Ponta, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă.

În prezent, Anca Alexandrescu este jurnalistă la Realitatea Plus, fiind moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.

Ana-Maria Ciceală

Ana Ciceală, originară din Craiova, a absolvit în 2006 Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializarea Filosofie politică și morală. La începutul carierei sale a activat în zona de corporație, lucrând între 2006 și 2007 în departamentul de resurse umane la Philip Morris, apoi ca Manager Tranzacții până în 2013.

În perioada 2013 2014 a ocupat poziția de manager de proiect la Accenture.

Conform paginii sale de LinkedIn, după aproape zece ani în sectorul privat, Ana Ciceală și-a orientat cariera către implicarea civică și administrație. Între 2015 și 2016 a fost manager de proiect în cadrul Asociației „Salvați Bucureștiul”, iar din iunie 2016 până în octombrie 2024 a activat ca și consilier general al Municipiului Bucureștiului.

George Burcea

George Burcea s-a născut în București și a absolvit Facultatea de Actorie a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. A debutat în cinematografie în 2012, în producția internațională „Süskind”, iar apoi a jucat în „Closer to the Moon”, filmul indian „Singh Is Bliing” și thrillerul „Raaz Reboot”, câștigând experiență în industria cinematografică internațională.

În România a avut mai multe apariții în televiziune și film, dar rolul său de Lurch, majordomul familiei Addams, în serialul „Wednesday” produs de Netflix, i-a adus recunoaștere internațională.

Pe lângă cinematografie, George Burcea a participat și la proiecte de teatru, inclusiv în timpul studiilor, colaborând cu profesori și regizori de la UNATC.