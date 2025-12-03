Cum s-a ajuns la alegeri parțiale pentru Primăria Capitalei: cronologia mandatului lui Nicușor Dan și pașii legali până la scrutin

Locuitorii Capitalei sunt chemați din nou la secțiile de vot duminică pentru a pune ștampila pe candidatul preferat pentru funcția de primarul general, după ce Nicușor Dan, câștigător la alegerile locale din 9 iunie, a fost votat și președinte al României.

Astfel, Primăria Capitalei este condusă interimar de Stelian Bujduveanu, după ce Nicușor Dan a fost ales șeful statului, pe 18 mai 2025.

Fostul edil-șef și-a dat demisia pe 23 mai 2025, iar 3 zile mai târziu a început să-și producă efectele, respectiv data de la care este în funcție un interimar.

În cursa electorală s-au înscris 17 candidați, dintre care unul a anunțat că se retrage.

Câștigătorii scrutinului de duminică vor avea un mandat de doar aproximativ trei ani, până în 2028, când se termină toate mandatele aleșilor locali.

Ce spune legea

Duminică, 7 decembrie, este ziua stabilită de Guvern, prin HG nr. 890 din 23 octombrie 2025 pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru preşedintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari din alte 12 circumscripții electorale rămase fără un primar plin.

Potrivit Codului Adminsitrativ, în toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.

Referatul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se transmite prefectului în termen de 10 zile de la data intervenirii situaţiei de încetare de drept a mandatului primarului.

În municipiul București, prin Ordinul prefectului 326/26.05.2025 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar general al municipiului București al domnului Dan Nicușor-Daniel, ca urmare a demisiei acestuia, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Conform legii, ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare, iar, dacă e atacată, instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile

Mai exact, data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor, pe baza solicitării prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului de 10 zile în care poate din atacat în instanță sau la data pronunţării hotărârii instanţei, care are termen de 30 de zile, dacă e cazul.

Potrivit USR, termenul s-ar fi împlinit pe 3 septembrie.