Ciucu răspunde acuzaţiilor lui Drulă privind manipularea sondajele: Eu sunt în competiţie cu Băluţă, să fie clar!

Ciprian Ciucu respinge acuzaţiile lui Cătălin Drulă legate de manipularea sondajelor și declară că nu are legătură cu ultimul sondaj INSCOP Research.
Nițu Maria
21 nov. 2025, 09:11, Politic

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a răspuns criticilor lansate de contracandidatul său, Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă l-a acuzat joi pe Ciprian Ciucu de manipularea sondajelor, în urma publicării unui sondaj INSCOP, care l-a plasat pe Drulă pe locul patru în preferinţele electoratului pentru Primăria Capitalei.

În ciuda acuzațiilor făcute, Ciucu a negat orice implicare în realizarea sondajului. El a declarat că nu înţelege de ce a fost luat „la ţintă” de către contracandidatul său şi a declarat că se consideră în competiţie cu candidatul PSD Daniel Băluţă.

„Nu înţeleg de ce s-a supărat pe mine, pentru că nu este un sondaj al PNL. Noi întotdeauna când am comandat un sondaj, l-am pus «la comanda PNL», şi avem două care sunt destul de asemănătoare cu acesta, care au fost comandate în ultimele două luni. Deci nu înţeleg de ce m-a luat pe mine la ţintă. Chiar nu pot să înţeleg”, a spus Ciprian Ciucu, conform antena3.ro.

Ciprian Ciucu a asociat ieşirea lui Drulă de o posibilă „frustrare” generată de scorurile constante de 12 sau 13 procente din sondaje. Ciucu a adăugat că primeşte susţinere inclusiv din partea unor alegători USR sau PSD.

„Încă ceva, partidul meu a greşit în trecut cu sondajele. De când a venit Ilie Bolojan preşedinte noi nu minţim cu sondajele. Această practică e de domeniul trecutului. Această casă, INSCOP, l-a dat pe Nicuşor Dan câştigător. Nu înţeleg, atunci era nicuşoristă acum e penelistă? Nu înţeleg. Reacţia domnului Drulă e mult, mult exagerată. Tonul e extrem de nepoliticos, modul în care vorbeşte …m-a dezamăgit sincer, nu mă aşteptam la acest atac”, a spus Ciucu.

„Eu sunt în competiţie cu Daniel Băluţă, ca să fie foarte clar. Am o viziune pe termen mai lung pentru Bucureşti. Aşteptarea mea e că există viaţă şi colaborare şi după această campanie. Să menţinem un ton echilibrat, fără istericale”, a mai spus edilul.

După publicarea rezultatelor INSCOP Research pe alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă a reacţionat joi la vestea că se află pe locul patru în preferințele alegătorilor.

Acesta a afirmat că fusese avertizat în urmă cu o lună că va fi „omorât cu sondajele” şi l-a acuzat pe Ciucu de practici incorecte, transmiţându-i că „nu aşa se duce lupta”.