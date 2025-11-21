Ciucu răspunde acuzaţiilor lui Drulă privind manipularea sondajele: Eu sunt în competiţie cu Băluţă, să fie clar!

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a răspuns criticilor lansate de contracandidatul său, Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă l-a acuzat joi pe Ciprian Ciucu de manipularea sondajelor, în urma publicării unui sondaj INSCOP, care l-a plasat pe Drulă pe locul patru în preferinţele electoratului pentru Primăria Capitalei.

În ciuda acuzațiilor făcute, Ciucu a negat orice implicare în realizarea sondajului. El a declarat că nu înţelege de ce a fost luat „la ţintă” de către contracandidatul său şi a declarat că se consideră în competiţie cu candidatul PSD Daniel Băluţă.

„Nu înţeleg de ce s-a supărat pe mine, pentru că nu este un sondaj al PNL. Noi întotdeauna când am comandat un sondaj, l-am pus «la comanda PNL», şi avem două care sunt destul de asemănătoare cu acesta, care au fost comandate în ultimele două luni. Deci nu înţeleg de ce m-a luat pe mine la ţintă. Chiar nu pot să înţeleg”, a spus Ciprian Ciucu, conform antena3.ro.

Ciprian Ciucu a asociat ieşirea lui Drulă de o posibilă „frustrare” generată de scorurile constante de 12 sau 13 procente din sondaje. Ciucu a adăugat că primeşte susţinere inclusiv din partea unor alegători USR sau PSD.

„Încă ceva, partidul meu a greşit în trecut cu sondajele. De când a venit Ilie Bolojan preşedinte noi nu minţim cu sondajele. Această practică e de domeniul trecutului. Această casă, INSCOP, l-a dat pe Nicuşor Dan câştigător. Nu înţeleg, atunci era nicuşoristă acum e penelistă? Nu înţeleg. Reacţia domnului Drulă e mult, mult exagerată. Tonul e extrem de nepoliticos, modul în care vorbeşte …m-a dezamăgit sincer, nu mă aşteptam la acest atac”, a spus Ciucu.

„Eu sunt în competiţie cu Daniel Băluţă, ca să fie foarte clar. Am o viziune pe termen mai lung pentru Bucureşti. Aşteptarea mea e că există viaţă şi colaborare şi după această campanie. Să menţinem un ton echilibrat, fără istericale”, a mai spus edilul.

După publicarea rezultatelor INSCOP Research pe alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă a reacţionat joi la vestea că se află pe locul patru în preferințele alegătorilor.

Acesta a afirmat că fusese avertizat în urmă cu o lună că va fi „omorât cu sondajele” şi l-a acuzat pe Ciucu de practici incorecte, transmiţându-i că „nu aşa se duce lupta”.