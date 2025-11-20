Sondaj INSCOP. Concurență strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, la egalitate. Un candidat văzut între favoriți este în scădere

Cel mai recent sondaj realizat de INSCOP Research arată că, dintre cei care și-au exprimat intenția de vot, adică 83,6% din eșantion, pentru alegerile de la Primăria Capitalei din 7 decembrie, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).

În schimb, conform datelor, „11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București, 6,5% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS)”.

Sondajul demonstrează că bucureștenii vor fi cetățeni implicați în aceste alegeri din decembrie, unde va fi hotărât viitorul primar la Capitalei.

Pe o scală de la 1 la 10, în care 1 înseamnă „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 9,4% dintre bucureșteni au ales 1, 0,9% au ales 2, 0,8% au ales 3, 0,3% au ales 4, 3,2% au ales 5, 1,1% au ales 6, 2,9% au ales 7, 3,5% au ales 8, 5% au ales 9, iar 72% au indicat 10.

Cursa în sondaj pentru primul loc este foarte strânsă, conform INSCOP Research. La o diferență foarte mică de procente, cei doi candidați Daniel Băluță și Ciprian Ciucu se bat pentru titlul de Primar al Capitalei.

Alegători potențiali

Conform datelor, din totalul celor care și-au exprimat opțiunea de vot, 26,6% ar opta să pună ștampila pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL) și 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).

Pe locul patru, 11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București.

Cu o creștere evidentă față de sondajele anterioare, 6,5% își exprimă preferința de vot pentru Ana Ciceală (SENS). Urmează apoi Alexandru Zidaru Makaveli (independent), cu 3,5%, Eugen Teodorovici (independent), tot cu 3,5%, și Vlad Gheorghe (Partidul DREPT) cu 1,7%.

Alegători mobilizați

În același timp, cifrele se schimbă în cazul celor care au declarat că merg sigur la vot, adică 62,9% din eșantion.

Conform datelor, 27,1% dintre votanți ar opta să pună ștampila pe Ciprian Ciucu (PNL), 24% pe Daniel Băluță (PSD) și 21,3% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).

În continuare pe locul patru și la această categorie, 12,1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR). Dintre votanți, 7,6% ar alege-o pe Ana Ciceală (SENS), 2,1% pe Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 2% pe Eugen Teodorovici (independent).

Sondajul INSCOP Research a fost realizat la comanda platformei de știri Informat.ro, împreună cu think-tankul Strategic Thinking Group, între 17 și 19 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Eșantionul de 1107 persoane a fost reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a Bucureștiului, cu vârsta de 18 ani și peste, cu o eroare maximă admisă de ± 2,95% la un grad de încredere de 95%.

Ce arată alte sondaje

În sondajul CURS realizat între 3 și 14 noiembrie, candidatul PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă este pe primul loc în intențiile de vot ale bucureștenilor, cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, cu câte 22% fiecare.

Candidata independentă Anca Alexandrescu are, conform datelor CURS, 15%. Ana Ciceală, din partea SENS, înregistra un procent de 3%. George Burcea, intrat recent în competiție, are 2%, conform sondajului.

Un sondaj Avangarde, realizat la începutul lunii noiembrie, arată că Daniel Băluță (PSD) ar fi votat în proporție de 24%, Ciprian Ciucu (PNL) 21%, Cătălin Drulă (USR) 20%, iar Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR) 17%.