Alegeri București 2025. Surpriză: Un candidat care s-a retras din cursă a terminat pe locul 6 din 17

Rezultatele alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei arată că noul edil este Ciprian Ciucu, candidatul PNL. Mai sunt de numărat aproximativ 25.000 de voturi la momentul redactării știrii.

Datele centralizate arată că Eugen Orlando Teodorovici, candidat independent, a obținut 1.571 de voturi, deși acesta s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei.

Potrivit datelor centralizate în timp real de AEP, el se află pe locul 6, la mare distanță de principalii candidați intrați în cursa pentru fotoliul de primar general al Bucureștiului.

La momentul redactării articolului, 98% din secțiile de vot au fost centralizate. Ciprian Ciucu a obținut 36,02% din voturi, în timp ce Anca Alexandrescu se află pe locul al doilea, cu 22,02% din voturi. Candidatul PSD, Daniel Băluță, se află pe locul 3, cu 20,58% din voturi.

Actualizările în timp real pot fi urmărite AICI.