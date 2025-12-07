Prima pagină » Politic » Alegeri București 2025. Surpriză: Un candidat care s-a retras din cursă a terminat pe locul 6 din 17

Alegeri București 2025. Surpriză: Un candidat care s-a retras din cursă a terminat pe locul 6 din 17

Alegerile pentru Primăria Capitalei au avut loc duminică, 7 decembrie, iar rezultatele arată că Ciprian Ciucu a câștigat, matematic, scrutinul. S-a produs, însă, și o surpriză în cazul unui candidat care s-a retras, între timp, din cursă.
Alegeri București 2025. Surpriză: Un candidat care s-a retras din cursă a terminat pe locul 6 din 17
Foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Departamentul Politic
07 dec. 2025, 23:50, Politic

Rezultatele alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei arată că noul edil este Ciprian Ciucu, candidatul PNL. Mai sunt de numărat aproximativ 25.000 de voturi la momentul redactării știrii.

Datele centralizate arată că Eugen Orlando Teodorovici, candidat independent, a obținut 1.571 de voturi, deși acesta s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei.

Potrivit datelor centralizate în timp real de AEP, el se află pe locul 6, la mare distanță de principalii candidați intrați în cursa pentru fotoliul de primar general al Bucureștiului.

La momentul redactării articolului, 98% din secțiile de vot au fost centralizate. Ciprian Ciucu a obținut 36,02% din voturi, în timp ce Anca Alexandrescu se află pe locul al doilea, cu 22,02% din voturi. Candidatul PSD, Daniel Băluță, se află pe locul 3, cu 20,58% din voturi.

Actualizările în timp real pot fi urmărite AICI.

Recomandarea video

Grindeanu nu își asumă locul trei al lui Daniel Băluță ca pe un eșec: Acest scor înseamnă o baza bună de pornire pentru reconstrucția organizației București
G4media
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
Gandul
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Cancan
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor