Mircea Abrudean: Rezultatele Ancăi Alexandrescu sunt „un semnal de alarmă” pentru coaliție. Oamenii nu mai acceptă doar vorbe, ci așteaptă reforme

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat că rezultatul obținut la alegerile parțiale de Anca Alexandrescu reprezintă „un semnal de alarmă” pentru coaliția de guvernare și confirmă trendul vizibil încă de la precedentele alegeri.

El a subliniat că partidele din coaliție trebuie să trateze serios mesajul electoratului și să accelereze livrarea reformelor promise.

„Eu cred că e un semnal de alarmă, care confirmă trendul început la ultimele alegeri și care trebuie să ne dea de gândit celor din această coaliție, celor care susțin acest guvern. Lucrurile nu mai pot continua cu vorbe. Oamenii așteaptă rezultate concrete”, a afirmat Abrudean.

Oficialul liberal a admis că ritmul implementării reformelor nu este cel dorit, explicând că „este complicat să îți impui punctul de vedere într-o coaliție cu patru partide”, dar a adăugat că unele progrese încep să se vadă: „Încet, încet, văd că se întâmplă asta și cred că trebuie să luăm partea bună a lucrurilor.”

Abrudean: „Reformele nu pot fi blocate la nesfârșit”

Întrebat ce rezultat obținut de PSD ar putea debloca marile reforme, în condițiile în care negocierile durează de trei luni, Abrudean a spus că mesajul electoratului trebuie înțeles ca o presiune asupra întregii coaliții.

„Nu cred că acest rezultat trebuie interpretat altfel decât ca un semnal de alarmă pentru toți, că lucrurile trebuie făcute, nu doar vorbite. Mi-aș dori ca activitatea coaliției să fie mai eficientizată, având în vedere rezultatele”, a precizat președintele Senatului.

Acesta a reamintit că reforma administrației centrale și reforma administrației locale sunt încă în discuție, deși finalul anului se apropie, subliniind că populația nu mai acceptă întârzieri.

Victorie pentru Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Referitor la Capitală, Abrudean a comentat victoria lui Ciprian Ciucu și implicarea lui Ilie Bolojan: „Eu cred că această victorie întărește poziția premierului în coaliție și la vârful PNL. Ilie Bolojan l-a susținut pe Ciprian Ciucu, având toate argumentele: rezultatele sale, notorietatea, încrederea și, mai ales, aspectele concrete pe care oamenii le doresc din ce în ce mai mult. Oamenii nu mai vor doar să audă despre programe frumoase, ci se uită și la ce a realizat fiecare”.

Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta a avut peste 36% din voturi, fiind urmat de independenta susținută de AUR, Anca Alexandrescu (peste 21%), și de social-democratul Daniel Băluță (peste 20%).