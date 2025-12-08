Scandal în Parlament la audierea ministrului Mediului: Iar am reușit să facem din acest Parlament un circ

.Audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Parlament, pe tema barajului Paltinu, s-a transformat într-un schimb aprins de replici între parlamentari, cu acuzații politice și reproșuri privind responsabilitatea în gestionarea situației.

Reproșuri din partea AUR

Dan Tanasă (AUR) a acuzat-o pe ministru că tratează Parlamentul „cu superioritate” și a subliniat că este susținută politic de PSD: „Dacă astăzi, dna ministru, veniți să ne tratați cu superioritate, să ne vorbiți de ruși, de războiul hibrid… PSD v-a pus acolo, ministru. Din păcate, vă ține în continuare în brațe”.

Replica USR

La rândul său, Alexandru Dimitriu (USR) a aparat-o pe Diana Buzoianu: „Observăm că tremurați. Tremurați că mafiile sunt destructurate. Tremurați că oamenii văd că nu ați investit la timp. Cine are acești politruci? Cine i-a numit? PSD! Și să veniți aici și să aveți stupeu să spuneți că o femeie atât de puternică ca Diana este de vină, pentru că a început să facă treabă? V-ați enervat că nu mai puteți să furați cu Garda de Mediu, cu Apele Române sau cu Romsilva? Toate aceste lucruri au ajuns la parchet”.

„Vă spun foarte clar: USR nu iese de la guvernare. O să stăm aici și o să avem grijă să nu mai puteți fura pentru că v-ați bătut joc de țara asta, v-ați bătut joc de noi, românii”, a adăugat deputatul USR.

Bogdan Rodeanu (USR) a propus, totodată, prelungirea programului de discuții pentru a clarifica responsabilitățile.

PSD reacționează

Ștefan Ovidiu Popa (PSD) a acuzat USR că exagerează și că PSD nu poate fi vinovat pentru presupusa incompetență a ministrului: „Stimați colegi de la USR, nu aveți nicio limită? Tot PSD e vinovat pentru incompetența ministrului dvs? Chiar trebuie să plece acasă?”.

Csoma Botond (UDMR) a criticat politizarea tragediei și a apreciat că responsabilitatea este la Apele Române: „Iar am reușit să facem din acest Parlament un circ. Tragedia din Prahova s-a politizat intens. Eu vreau să aduc un singur fapt: Apele Române are cea mai mare responsabilitate în acest domeniu. La Praid s-a întâmplat o catastrofă similară și acolo Apele Române a fost principalul responsabil. Multe instituții ale statului sunt conduse de politruci care habar nu au și nu se pricep”.

Ministrul Mediului a replicat la criticile Opoziției.

„Pare că nu sunteți în stare să citiți. Habar nu aveți când a fost pus noul Guvern” le-a spus Buzoianu parlamentarilor. În acel moment deputații din Opoziție au început să scandeze din plen: „Demisia!”.

„Degeaba urlați, că doar asta știți să faceți. Habar nu aveți să citiți un document. Sunteți un casetofon stricat” le-a mai spus Buzoianu celor din plen.

Diana Buzoianu a fost invitată, luni, la dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar AUR cu tema „Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic național și responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.