Șapte deputați PNL au depus un proiect de lege privind limitarea accesului la unele informații de interes public. Inițiativa a fost, ulterior, retrasă

Șapte parlamentari ai Partidului Național Liberal au depus, în data de 13 noiembrie, un proiect de lege prin care cer modificarea și completarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Concret, aceștia cereau limitarea accesului la informațiile despre cercetări științifice și despre contractele instituțiilor publice.

„Având în vedere specificul activităţilor de cercetare-dezvoltare, propunem completarea legii în sensul definirii informaţiilor cu regim special ca acele informaţii care privesc exclusiv cercetări ştiinţifice în curs de derulare sau finalizate, rezultate şi metodologii ale cercetărilor ştiinţifice, informaţii privind secrete comerciale și patente”, se arată în expunerea de motive.

Pe de altă parte, în proiectul de lege se stipula că „distribuirea acestui set de informaţii în spaţiul public determină puternice prejudicii activităţii de cercetare-dezvoltare, unele proiecte fiind dezvoltate şi pe parcursul a 10-20 de ani (de exemplu, cercetări în domeniul agricol). Se impune, aşadar, o minimă protecţie pentru informaţiile care privesc cercetări, secrete comerciale sau patente, realizate sau deţinute de instituţii publice”.

Motivul de la baza proiectului de lege

Motivul invocat este acela că numărul mare de solicitări privind informațiile de interes public îngreunează activitatea instituțiilor.

„Necesitatea modificării legii se întemeiază și pe constatarea unor situații concrete, în care aceeași persoană a formulat, în decurs de câteva luni, mai multe cereri de comunicare a unor informații de interes public (quasi similare) aceleiași instituții publice, cu consecința îngreunării sau chiar blocării activităților specifice ale acestor instituții și a generării mai multor litigii succesive împotriva acelorași autorități vizate”, se mai arată în expunerea de motive.

În cele din urmă, proiectul a fost retras

Ulterior, PNL a venit cu o precizare de presă, în care a anunțat că inițiatorul și cei care au cosemnat proiectul de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public au decis retragerea acestuia.

Legea nr. 544/2001 este legea privind liberul acces la informațiile de interes public în România. Ea stipulează că orice cetățean, român sau străin, are dreptul să solicite și să obțină informații de interes public de la autoritățile și instituțiile publice. În această lege nu intră, însă, datele personale sau informațiile clasificate.