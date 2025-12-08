Într-o postare recentă pe X, adjunctul secretarului de stat al SUA, Christopher Landau, a arătat că, în ciuda retoricii, mult mai mulți bani ajung în bugetul de stat al Rusiei din țările membre ale UE decât ajutor către Ucraina. Deși Ungaria este adesea criticată pentru abordarea ei în ceea ce privește achizițiile de energie, realitatea este mult mai complexă și mult mai incomodă pentru unii dintre cei mai vocali critici ai lui Viktor Orbán, notează publicația maghiară Hungary Today.

„În legătură cu călătoria mea în Europa din această săptămână, am întrebat Departamentul de Stat dacă națiunile europene au oferit mai mulți bani Rusiei sau Ucrainei între invazia din februarie 2022 și revenirea președintelui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025. Am fost surprins să aflu că răspunsul a fost Rusia și la o diferență uriașă. Știam că multe dintre aceste țări și-au legat viitorul energetic de Rusia, dar nu aveam idee de amploarea fenomenului sau de faptul că, la nivel colectiv, depășea cu mult ajutorul oferit Ucrainei”, a spus Landau.

In connection with my trip to Europe this week, I asked the @StateDept whether the nations of Europe had provided more money to (a) Russia or (b) Ukraine between the invasion in February 2022 and President Trump’s return to office in January 2025. I was surprised that the answer… pic.twitter.com/fZZuyL2rNU — Christopher Landau (@DeputySecState) December 6, 2025

Unii au pus la îndoială acuratețea și completitudinea graficului, un comentator subliniind că „graficul ignoră ajutorul financiar oferit prin UE și valoarea monetară a armelor furnizate”. Un alt comentator, Dainius Kreivys, a scris: „În perioada 2020 – 2024 am fost ministrul energiei în Republica Lituania și pot confirma că datele prezentate nu sunt exacte. Din 1 aprilie 2022 Lituania nu a cheltuit nici măcar un euro pentru resurse energetice importate din Rusia”.

Analizând secțiunea dedicată Ungariei din graficul Departamentului de Stat, sumele plătite pentru resurse energetice rusești sunt aproximativ în linie cu datele comunicate oficial privind cheltuielile pentru petrol și gaze.

Graficul ignoră însă ajutorul istoric oferit Ucrainei de guvernul Orbán, fie sub formă de alimente, asistență medicală și umanitară, fie prin sprijinirea refugiaților care au tranzitat Ungaria și mai ales a zecilor de mii care au ales să rămână. Cu toate acestea, graficul reprezintă o mare jenă pentru alți lideri și oficiali europeni care au marginalizat Ungaria pentru lipsă de solidaritate cu Ucraina, în timp ce alimentau mașina de război a Rusiei prin achizițiile lor de petrol și gaze.

Graficul include și țări din afara UE, precum Turcia și Regatul Unit, indicând că unul dintre cei mai vocali susținători ai unei soluții militare în Ucraina, guvernul britanic, a cumpărat resurse energetice în valoare de miliarde de la Rusia după invazia din 2022. Turcia a jucat pe ambele fronturi, vânzând arme și tehnologie de apărare Ucrainei și fiind în același timp cel mai mare importator de petrol și gaze rusești.

Graficul arată ipocrizia statelor UE?

Graficul arată și ipocrizia unor state membre ale UE, ale căror declarații publice au creat impresia că au renunțat la energia rusească din solidaritate cu Ucraina.

Potrivit datelor, Italia și Țările de Jos au depășit Ungaria la importurile de energie rusească, în timp ce Germania și Franța au fost doar puțin în urma lor. Țările din Grupul de la Vișegrad, Polonia și Cehia, au plătit și ele sume considerabile, aproximativ treisprezece miliarde și cincisprezece miliarde de dolari, iar Slovacia a importat mai multă energie pe cap de locuitor decât Ungaria.

Toate aceste trei state erau conduse în acea perioadă de guverne de stânga care au deturnat atenția de la propriile achiziții de energie rusească acuzând constant Ungaria pentru faptul că își aprovizionează industria și consumatorii cu energie rusească mai ieftină.

Deși dezbaterea despre achiziția de petrol și gaze rusești în contextul invaziei din Ucraina este una legitimă, manipularea și ipocrizia unor lideri europeni sunt fără precedent. Ungaria a fost declarată țară paria pentru achizițiile sale de petrol rusesc, iar premierul Viktor Orbán a fost etichetat aproape unanim în presa occidentală drept fidel intereselor Kremlinului.

În realitate, Ungaria nu este nici cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești în Europa și nici nu ocupă primul loc raportat la populație. Asta ne lasă o singură concluzie plauzibilă: întregul scandal legat de achizițiile de energie rusească este un instrument de manipulare politică, parte din campania europeană de presiune asupra guvernului lui Viktor Orbán.

În timp ce guvernul de la Budapesta a reușit să facă față acestor atacuri, alegătorii europeni sunt în continuare ghidați către o falsă superioritate morală și convinși să voteze pentru cei care le oferă un sentiment ieftin și nemeritat de solidaritate, notează publicația maghiară.