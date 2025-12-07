AUR reclamă că sunt persoane cu sume mari de bani în secțiile de votare din Buzău

„În județul Buzău există un fenomen care trebuie stopat de urgență de instituțiile abilitate. Sunt foarte mulți primari de comune care stau pur și simplu în ușa secției de votare, stau în secțiile de votare și intimidează și influențează persoanele care vin să voteze”, a declarat Mihai Enache.

Conform deputatului AUR, primarii din localitățile Largu, Vadu Pașii, Zărnești sau Pănătău se află în secțiile de votare sau apropierea lor și încearcă intimidarea alegătorilor. El le-a transmis primarilor care sunt forțați de conducerea PSD să „nu mai răspundeți la presiunile care vi se fac pe linie de partid de către șefii dumneavoastră de la PSD”.

„Lăsați oamenii să voteze liber. De exemplu, în comuna Vadu Pașii, primarul a fost scos din secție doar cu jandarmeria (…) În mai multe localități din județul Buzău sunt identificate mai multe persoane cunoscute din anturajul liderilor locali PSD, în jurul secțiilor de votare, cu sume de bani în numerar însemnate asupra lor”, a subliniat Mihai Enache.

„Potrivit informațiilor din teritoriu, au fost identificate persoane care au asupra lor sume mari de bani în secțiile de votare pentru a intimida alegătorii. De asemenea, au fost observate mașini a instituțiilor publice din județ cum transportă alegători la secții”, transmite AUR într-un comunicat de presă.

AUR arată că vor anunța prin 112 toate aceste cazuri și face apel la Ministerul Afacerilor Interne să rezolve aceste probleme din județul Buzău.

De asemenea, mai spune că în orașul Râmnicu Sărat, în cartierele Costieni și Flămânda, „sunt persoane care dețin sume mari de bani asupra lor în numerar, la vedere, așteptând alegătorii să vină la secția de votare”. Totodată, „mai multe mașini ale instituțiilor publice din județul Buzău sunt identificate de colegii noștri cum iau alegători de acasă și se deplasează cu ei către secția de votare. În comuna Chiliile, de exemplu, domnul viceprimar a consumat, cred, un rezervor de carburant, făcând curse prin comună să aducă oamenii la vot fără să i-o ceară nimeni”, a mai informat Mihai Enache, liderul deputaților AUR.