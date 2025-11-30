Sorin Grindeanu, despre transparentizarea ajutorului acordat Ucrainei: Da, total. E absolut necesar

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică seara, la România TV, că susține fără rezerve transparentizarea sumelor și resurselor oferite de România ca ajutor Ucrainei și Republicii Moldova.

Întrebat dacă este de acord cu publicarea acestor informații, Grindeanu a răspuns ferm: „Da, fără nuanțe. Da, total.”

Liderul PSD a precizat că anumite decizii privind clasificarea acestor informații ar putea ține de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). „Când am fost ministru al Transporturilor, ministrul Transporturilor nu este membru CSAT. Și cum bine știți, ar putea să fie o decizie la nivel de CSAT”, a explicat Grindeanu.

Acesta a subliniat că transparența este necesară, având în vedere că multe state partenere adoptă astfel de practici. „Statele Unite, Polonia, toate țările din Uniunea Europeană… Cred că e absolut necesar. E bine ca oamenii să știe aceste lucruri. Total de acord”, a spus liderul social-democrat.