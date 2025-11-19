Grindeanu despre „apocalipsa de dreapta” cu tăieri de salarii. PSD iese de la guvernare dacă vor fi scăderi de salarii

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre „apocalipsa asta de dreapta” care vine cu tăieri de salarii. Declarațiile au fost făcute la lansarea candidaturii lui Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei.

„Încă două, trei lucruri mai vreau să vă spun. Simt nevoia, urmare a desfășurărilor din ultimele zile, legate de apocalipsa asta de dreapta, care vine peste noi cu tăieri de salarii. Și ați văzut toate lucrurile care sunt anunțate. Parcă au mai fost anunțate în urmă cu vreo 15 ani de unii. Tăieri de salarii la educație, la sănătate, la toată lumea”, a spus Grindeanu.

Grindeanu: PSD iese de la guvernare dacă vor fi scăderi de salarii

Grindeanu a anunțat că PSD nu va accepta reduceri de salarii în nicio circumstanță. „Atâta timp cât PSD-ul este la guvernare, salariile cresc, nu scad”, a declarat liderul social-democrat.

„Noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile”, a subliniat Grindeanu.

„Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare și nu girăm așa ceva”, a declarat președintele PSD.

Campanie în stradă

Grindeanu s-a declarat, în altă ordine de idei, mulțumit de mobilizarea PSD în susținerea candidaturii lui Băluță pentru Primăria Capitalei. „Toți oamenii de administrație ne-am strâns cu toate energiile pentru ca Daniel Băluță să câștige”, a spus acesta.

Liderul PSD a cerut colegilor de partid să iasă în stradă pentru a le explica bucureștenilor proiectele lui Băluță. „Vreau ca în perioada următoare toți oamenii noștri să fie în stradă, să vorbim cu bucureștenii”, a declarat Grindeanu.