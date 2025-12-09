Prima pagină » Politic » Grindeanu despre formula de guvernare și continuarea alături de USR: „Ne interesează produsul finit, nu cine îl face”

Grindeanu despre formula de guvernare și continuarea alături de USR: „Ne interesează produsul finit, nu cine îl face”
Foto: Hepta
Nițu Maria
09 dec. 2025, 12:34, Politic

După prima ședință a partidului PSD de marți, prima după alegerile locale de duminică, președintele partidului, Sorin Grindeanu, a oferit primele declarații legate de viitorul coaliției și poziția PSD în guvernare.

După alegerile pentru Primăria Capitalei de duminică, canidatul PSD, Daniel Băluță, a ocupat locul trei în clasamentul voturilor pentru Primăria Capitalei. El a obținut 20,51% din voturi.

În cadrul unei conferințe de presă, Sorin Grindeanu a explicat că analiza continuă și va fi legată în mare măsură de bugetul care trebuie să fie dezbătut.

„În mare, informațiile noastre astăzi sunt că bugetul nu mai are cum, evident, să fie aprobat anul acesta. Se și închide într-o săptămână, dacă mă înșel în 10 zile, se închide sesiunea parlamentară. Probabil că vom discuta despre buget la finalul lunii ianuarie. Până atunci mai sunt decizii pe care premierul Bolojan le vrea, pe politicile pe care le vrea de însuși, cu unele suntem de acord, cu altele nu, așa cum bine știți. Termen limită când vii și prezinți liniile mari ale bugetului și dacă nu ții cont evident și de propunerile noastre, toate lucrurile acestea vor conta în evaluarea pe care o vom face noi la PSD și în votul pe care îl vom da, evident.”, a spus Grindeanu.

El a mai afirmat că deciziile privind participarea partidului PSD la guvernare vor fi luate după o analiză mai amănunțită, pe baza tuturor informațiilor disponibile.

„Timp de o lună de zile, dacă vă amintiți, noi am discutat, ne-am întâlnit, au fost comisii la Cotroceni, colegi de-ai mei au mers acolo, după care am discutat despre negocieri în coaliție, portofolii, toate lucrurile. Când am avut toate informațiile, am dat votul acesta lărgit în PSD. Așa vom face și acum.”, a mai spus președintele PSD.

Întrebat dacă PSD este dispus să continue guvernarea fără USR sau dacă totul depinde de politicile economice, Grindeanu a spus că pe ei îi interesează mai mult „produsul finit”.

„Eu cred că am fost clar. Sunt politici ale coaliției, unele dintre ele, pe care noi dorim ca această coaliție să le facă altcumva, sau să fie diferite. Aici, că e vorba de Bolojan sau că e vorba de USR sau de PNL sau de UDMR, prea puțin ne interesează. Pe noi ne interesează produsul finit, aceste politici publice, care poate să țină cont de ce spune PSD-ul sau nu, cum a fost în această perioadă de mai multe ori. Și atunci vom spune ce susținem noi, de ce nu se ține cont, cum s-a trecut peste, colegii vor ști și vom decide.”, a spus Grindeanu.

