Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan: Baletul PSD încurcă pe toți, să se decidă ce vrea

Vlad Gheorghe răspunde la RFI criticilor lui Sorin Grindeanu la adresa premierului Ilie Bolojan

„Orice lider care se respectă trebuia să ia deciziile la timp. Un NU la vremea lui este mult mai bun decât un DA prea târziu”, spune el.

Consilierul onorific al premierului cere PSD-ului să ia o decizie privind guvernarea.

„Să ia ce decizii consideră dânșii, cei de la PSD, numai să le ia odată și să asigure o stabilitate la guvernarea țării, într-un moment de criză, în orice direcție ar fi ea (…). Acest balet cu un picior la guvernare, cu un picior în afară ne încurcă pe toți, încurcă pe cetățeni, încurcă autoritățile locale și centrale, încurcă inclusiv politica externă a țării”, afirmă Vlad Gheorge.

În opinia sa, „Grindeanu este multe lucruri, numai un balerin desăvârșit nu este. Interesele PSD-ului de moment nu pot să fie diferite de interesele României (…). Până la urmă și ei pierd, pentru că românii se satură de toate aceste certuri, românii se satură de toată această incertitudine și e natural să o facă. La finalul zilei, toată lumea pierde din punct de vedere politic, mai puțin partidele extremiste, care pur și simplu stau pe margine, se uită și cresc în sondaje”.

Vlad Gheorghe crede că acest stil al PSD-ului de a face politică nu poate continua la infinit.

„Nu cred că va putea la infinit, nu văd cum, este un stil de a face politică absolut falimentar. Faptul că vedem în sondaje că de departe lidere sunt partidele populiste și extremiste ne arată că pur și simplu asta se întâmplă”, conchide consilierul onorific al premierului.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că sunt foarte multe motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să fie demis, dar a precizat că în această perioadă sunt discuţiile pentru aprobarea bugetului. El a menţionat că social-democraţii vor face o evaluare a celor nouă luni de guvernare.

”Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o ştiţi cu toţii, cea legată de buget. PSD a anunţat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Şi evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunţat că vom face evaluarea miniştrilor PSD, în primul rând”, a afirmat Grindeanu.

El a precizat apoi că va fi făcută şi o evaluare a întregii guvernări.