„Când nu ești la masă, ești în meniu”. Fifor critică absența României de la negocierile pentru securitatea Europei

„Să nu uiti, Darie…! Mă rog, Ilie. Sau Nicușor. Sau cine vreți voi…După caz. Când nu ești la masă, ești sigur în meniu. Lumea se reașază. Rapid. Fără menajamente. Fără pauze. Fără vacanță prelungită pentru răcituri și sărmăluțe”, spune Fifor, pe Facebook.

Fifor descrie contextul negocierilor. „La Kiev, consilierii pentru securitate națională ai principalelor puteri europene și euro-atlantice lucrează la viitorul arhitecturii de securitate a continentului: pacea din Ucraina, garanțiile post-război, echilibrele de putere care vor defini următorii ani. Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Polonia, statele baltice, nordicii, Canada, NATO și instituțiile UE sunt la masă. Acolo unde se hotărăște”.

„Ca de obicei, România nu este. Nu întârziată. Nu marginală. Absentă”, afirmă deputatul.

El critică autoritățile din România. „Stat de frontieră NATO, cu cea mai lungă graniță UE cu Ucraina, actor care ar fi trebuit să fie indispensabil în orice discuție serioasă despre securitatea Mării Negre și a flancului estic – România lipsește exact când se redesenează harta de securitate a Europei. Și nu din întâmplare. Ci pentru că, între timp, România e pe pauză. Dar, cu vigilența-i recunoscută deja, privește cu îngrijorare”.

Deputatul încheie cu un avertisment. „În timp ce alții negociază pacea și își consolidează pozițiile strategice, la București domină liniștea. Tăcerea veșnic prudentă, mereu convenabilă. Absența ‘strategică’ ridicată la rang de normalitate. Din păcate, însă, în geopolitică nu există vacanță. Pentru că, atunci când nu ești la masă, ești în meniu”.