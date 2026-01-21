România traversează una dintre cele mai slabe perioade de reprezentare externă din istoria recentă, spune Mihai Fifor

„România traversează, din păcate, una dintre cele mai slabe perioade de reprezentare externă din istoria sa recentă. Nu prin izolare, ci prin lipsă de greutate politică. Nu prin absență, ci prin marginalizare decizională. Este prezentă formal la masă, dar rareori este parte a procesului de construcție a agendei”, a scris Fifor, într-un amplu mesaj postat, miercuri, pe Facebook.

Acesta a precizat că România trebuie să fie simultan aliat militar impecabil pentru Washington, actor european disciplinat și influent pentru Bruxelles și stat cu o economie suficient de reziliență pentru a absorbi șocurile geopolitice.

„Dacă este slabă în oricare dintre aceste trei dimensiuni, devine un stat consumat de agenda altora”, a scris Fifor, în contextul conflictului referitor la Groenlanda.

Fostul ministru al Apărării consideră că România ar fi trebuit să fie „un pivot regional”, în ceea ce privește chestiunile importante care se discută, precum Securitatea Mării Negre, reconstrucția Ucrainei, coridoarele strategice, securitatea energetică, industria de apărare, dar și extinderea Uniunii Europene În practică, rolul său este adesea secundar și reactiv.

„Această slăbiciune nu este una conjuncturală. Este rezultatul unei degradări lente a profesionalismului în politica externă și al unei pierderi progresive de greutate politică. Incoerența mesajului, fragmentarea centrelor de decizie, politizarea excesivă a reprezentării externe și subdimensionarea capacității diplomatice au transformat România într-un interlocutor previzibil, dar nu influent”, este de părere Fifor.

Acesta afirmă că problema României nu este aceea de a alege între Uniunea Europeană și Statele Unite, pentru că supraviețuirea sa strategică depinde de ambele.

„Parteneriatul Strategic cu SUA și umbrela NATO reprezintă garanțiile existențiale de securitate militară. De cealaltă parte, Uniunea Europeană furnizează cadrul economic, financiar și industrial fără de care statul român nu poate funcționa ca putere modernă”, a continuat Fifor.

Fifor: „România trebuie să trateze securitatea ca pe o industrie”

Acesta a afirmat că problema nu este poziționarea formală, ci capacitatea României de a conta în interiorul acestor structuri.

„Într-o lume care revine la logica forței, România trebuie să-și trateze securitatea ca pe o industrie, energia ca pe o armă strategică și diplomația ca pe o capacitate operațională. Trebuie să fie previzibilă pentru aliați și imprevizibilă pentru adversari. Și trebuie să-și refacă greutatea externă prin ceea ce livrează constant: proiecte, capabilități, cooperare industrială și infrastructură”, este de părere fostul ministru al Apărării.

Acesta a precizat că România dispune de o poziție geografică strategică, acces la Marea Neagră, apartenență la NATO și UE, resurse energetice și potențial industrial. Totuși, dacă ele nu sunt transformate în putere politică, țara noastră riscă să rămână un stat de frontieră marginal, nu un actor care își modelează propriul mediu se securitate.

Fifor a mai precizat că „nu este suficient să fie «pe flanc»; trebuie să devină o platformă operațională reală a NATO”, a declarat acesta.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, Fifor a precizat că țara noastră, deși nu va conduce UE, „poate deveni o putere reală, respectată, care contează la Marea Neagră în conectivitatea est-vest și în procesul de extindere”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, prin intermediul consilierului prezidențial că el nu va merge la Davos. Cu toate acestea, o delegație a Guvernului României, formată din Oana Țoiu, Bogdan Ivan și Dragoș Pîslaru, dar și consilierul prezidențial Radu Burnete participă, în aceste zile la Forumul Economic de la Davos (Elveția).