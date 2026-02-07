Fifor: România riscă recesiunea. Consumul este în cădere liberă

Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că schimbarea discursului său despre austeritate nu vine din grija pentru populație, ci din presiuni politice și din înrăutățirea situației economice.

„Nu am nicio emoție că, peste noapte, pe Ilie Bolojan l-ar fi cuprins grija pentru români atunci când anunță, cu aer de salvator, finalul austerității”, a scris Fifor, sâmbătă, într-o postare pe rețelele sociale.

Fifor: Bolojan, nici cea mai mică tresărire de empatie

El spune că ar fi putut crede în buna-credință a premierului „dacă, în toate lunile în care România a fost împinsă metodic spre colaps, aș fi văzut măcar cea mai mică tresărire de empatie. N-a existat nimic. Doar autosuficiență, rigiditate, dispreț față de realitatea socială, plus o obsesie contabilă care a ignorat deliberat efectele devastatoare asupra populației”.

Potrivit social-democratului, situația economică a populației s-a deteriorat puternic. „Românii sunt astăzi la limita suportabilității. Inflația a depășit orice prag, puterea de cumpărare s-a prăbușit, costul vieții a explodat, iar consumul – principalul motor al economiei românești – este în cădere liberă”, a scris Fifor.

Austeritate oarbă

Fostul ministru al Apărării și al Economiei îl acuză pe premier că a continuat politicile de austeritate fără să țină cont de efectele sociale: „În fața acestei realități, premierul a ales să persevereze într-o austeritate oarbă, ruptă de contextul economic și social, cu o încăpățânare care frizează iresponsabilitatea”.

Fifor susține că schimbarea de ton a premierului ar fi fost determinată de presiuni politice. „Schimbarea aceasta de discurs nu vine din convingere. Sau din vreo revelație a premierului. Vine din frică”, spune el, adăugând că presiunile PSD și UDMR „au început să pună sub semnul întrebării chiar supraviețuirea politică a acestui guvern”.

Cea mai lungă scădere a consumului

Deputatul PSD a atras atenția și asupra riscului de recesiune: „Riscul intrării României în recesiune tehnică este astăzi cât se poate de iminent și de grav. Avem deja cinci luni consecutive de scădere a consumului – cea mai lungă serie de la criza din 2010”.

Cauzele sunt legate de politicile fiscale, consideră Fifor: „Cauza este limpede: majorarea TVA și a accizelor la carburanți, măsuri inflaționiste asumate cu nonșalanță, care au lovit direct în buzunarul oamenilor și au sugrumat cererea internă”.

PSD: Am avertizat

Politicianul spune că PSD a avertizat asupra acestor efecte încă de la început. „PSD a avertizat încă de la formarea Guvernului că acest drum duce inevitabil la prăbușirea consumului și la recesiune. Avertismentele au fost ignorate cu aroganță”, a transmis acesta, acuzând partidele de dreapta că au continuat „experimentul austerității dure”, deși PSD guvernează alături de acestea.

Sprijin, nu pomană electorală

Social-democratul propune implementarea unor programe economice și sociale, care ar putea stimula consumul și economia. El consideră că sprijinul pentru categoriile vulnerabile „nu este pomană electorală, ci instrument economic direct: fiecare leu acordat acestor categorii se întoarce integral în consum și produce un efect de multiplicare în economie”.

Fifor: Falsifică deliberat economia

Fifor apără modelul economic bazat pe consum și critică ideea că economia României ar trebui să se bazeze mai puțin pe acesta. „Cei care repetă lozinca sterilă că România nu trebuie să crească pe consum fie nu înțeleg economia europeană, fie o falsifică deliberat”, a scris el, arătând că, potrivit datelor statistice, consumul are o pondere majoră în PIB atât în România, cât și la nivelul Uniunii Europene.

„Într-o economie construită pe consum, a lovi în consum înseamnă a împinge țara spre recesiune. Exact asta a făcut premierul Bolojan. Iar dacă astăzi premierul mimează abandonarea austerității, o face nu din responsabilitate, ci pentru că realitatea economică și presiunea politică l-au prins din urmă”, spune deputatul PSD.