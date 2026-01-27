Deputat PSD, după ce Bolojan a spus că ia în calcul guvern minoritar: Arogant, fără alternative

„Gata! Premierul Ilie Bolojan a rezolvat problema. A găsit soluția. Nu soluția pentru economie, nu soluția pentru români, nu soluția pentru mediul de afaceri. Ci soluția care e fix pe gustul lui: un guvern minoritar și aceeași obsesie toxică numită „reformă”, tradusă exclusiv prin creșteri de taxe, tăieri de venituri și disponibilizări. Nicio viziune, nicio strategie, nicio măsură de stimulare economică. Doar austeritate oarbă, dusă până la extren, indiferent de costurile sociale și economice. În loc să facă ceea ce ar face orice premier cu adevărat interesat de bunăstarea românilor – să sprijine capitalul românesc, să stimuleze investițiile, să creeze locuri de muncă și să lărgească baza de impozitare prin creștere economică – Ilie Bolojan alege calea cea mai simplă și cea mai distructivă: să strângă și mai mult șurubul peste o economie deja fragilizată. Asta știe, asta face. Arogant. Fără alternative. Fără dialog. Fără responsabilitate față de consecințe”, spune Fifor, pe Facebook.

Cost politic asumat

Deputatul PSD spune că pentru partidul său participarea la această guvernare alături de partidele de dreapta a presupus „un cost electoral major”, iar PSD nu se „agață de guvernare”.

„Un cost asumat exclusiv pentru a evita o criză politică și guvernamentală într-un moment dificil pentru România. Dar PSD nu se agață de guvernare. Iar acest lucru trebuie spus clar și fără echivoc: indiferent dacă PSD se află la guvernare sau în opoziție, nu va trece niciun nou pachet de măsuri guvernamentale care să însemne doar austeritate, dacă acesta nu conține Programul PSD de relansare economică. Premierul, PNL și USR pot face ce calcule politice doresc. Pot vorbi despre guverne minoritare, pot poza în „reformatori neînțeleși”. Realitatea rămâne însă una singură: România nu poate fi scoasă din dificultate prin tăieri și taxe în lanț. Economia nu se repară prin frână, ci prin sprijin. Iar PSD va insista, consecvent și ferm, pe adoptarea unui program de stimulare economică real, absolut necesar pentru stabilitatea și viitorul economiei naționale”, adaugă Mihai Fifor.

Ce a spus premierul

Ilie Bolojan nu exclude un guvern minoritar și recunoaște: „Nu este foarte confortabil” să colaborezi cu parteneri care atacă public. La remarca jurnalistului RFI, potrivit căruia „există și varianta unui guvern minoritar. Nu ar fi prima oară când se întâmplă asta în România”, premierul a declarat: „Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică”.

Totuși, a precizat că un guvern minoritar ar fi „o situație limită” pe care personal nu o încurajează atâta timp cât este posibil altfel.