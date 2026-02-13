Prima pagină » Știri externe » Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată

Un nou sondaj Eurobarometru arată că percepția riscurilor de securitate este în creștere în Europa, iar cetățenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în consolidarea apărării.
13 feb. 2026

Studiul a fost publicat chiar vineri, înaintea Conferinței pentru securitate de la München și reflectă modul în care europenii văd situația internațională actuală.

Europenii se simt amenințați

Cel mai relevant rezultat arată că „peste două treimi dintre europeni (68%) consideră că țara lor este amenințată”, iar 42% spun că inclusiv siguranța lor personală este în pericol. Cei mai îngrijorați sunt cetățenii din Franța, Țările de Jos, Danemarca, Cipru și Germania.

În același timp, există o așteptare clară ca Uniunea Europeană să intervină mai ferm. Potrivit sondajului, „majoritatea europenilor au încredere că UE va consolida securitatea și apărarea” (52%), mai ales în state precum Luxemburg, Portugalia, Cipru și Lituania.

Cheltuielile de apărare sunt susținute

Sprijinul pentru creșterea investițiilor în apărare este, de asemenea, ridicat. Aproape trei sferturi dintre respondenți (74%) spun că nivelul actual al cheltuielilor este potrivit sau că ar trebui majorat, cu susținere puternică în țări precum Portugalia, Finlanda, Spania, Danemarca și Lituania.

Securitatea este văzută și ca un obiectiv important pentru politica spațială a UE. Peste jumătate dintre europeni (53%) consideră că programele spațiale sunt esențiale pentru apărare și siguranță, dar și pentru mediu, climă și dezvoltarea industriei europene.

Sondajul, bază pentru deciziile Comisiei

Sondajul, realizat la începutul lunii ianuarie 2026, a analizat percepția cetățenilor despre securitate, încrederea în UE ca actor în domeniul apărării și sprijinul pentru investiții comune. Rezultatele vor fi folosite de Comisia Europeană pentru a orienta viitoarele politici, studiul fiind bazat pe peste 27.000 de interviuri realizate în toate statele membre.

