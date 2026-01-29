G4Media dă startul podcastului „Frontier Defense”, dedicat celor mai presante subiecte de securitate

Primul invitat al acestui proiect marca G4Media este generalul de brigadă (r) dr. Mircea Mîndrescu, fost comandant al Joint Analysis and Lessons Learned Centre (JALLC) din cadrul NATO, o voce de referință în analiza lecțiilor învățate din teatrele de operații.

Lansarea acestui podcast vine într-un climat global tensionat, marcat de conflictul de la granița României și de o revoluție tehnologică fără precedent pe câmpul de luptă.

„Trăim într-o perioadă în care securitatea națională este mai importantă ca niciodată. Conținutul militar se bucură de o mare popularitate pe fondul conflictului ruso-ucrainean și al noilor amenințări mondiale apărute după schimbarea doctrinei unor superputeri”, a declarat gazda podcastului, jurnalistul Adrian Popa.

Inovațiile apar cu o viteză uimitoare, într-un război dominat acum de drone și inteligență artificială, elemente care au forțat schimbarea totală a doctrinelor militare clasice.

Podcastul va analiza, de asemenea, impactul economic masiv al noilor investiții în apărare. România a primit alocări de 16,7 miliarde de dolari prin mecanismul SAFE pentru revitalizarea industriei locale și a anunțat achiziții istorice: tancuri noi (8 miliarde de euro) și mașini de luptă pentru infanterie (aproape 3 miliarde de euro).

„Vom vedea ce înseamnă aceste lucruri pe înțelesul tuturor și ce efecte au în podcastul «Frontier Defense», în care vom invita directori de companii, experți militari, ofițeri și specialiști”, a adăugat Adrian Popa.

Podcastul va fi difuzat de două ori pe lună și va fi disponibil pe site-ul G4Media.ro și pe contul de YouTube dedicat al publicației.