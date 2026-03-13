Ministrul Apărării, discuții despre cooperarea în domeniu cu ambasadorul SUA la București

Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță s-a întâlnit vineri cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg. Cei doi au discutat, printre altele, despre cooperarea în domeniul apărării.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
13 mart. 2026, 18:39, Politic

Potrivit unui comunicat al MApN, discuțiile au vizat cooperarea în domeniul apărării, securitatea regională și consolidarea Flancului Estic al NATO, evoluțiile recente din mediul de securitate regional și internațional, tensiunile din Orientul Mijlociu și implicațiile acestora pentru stabilitatea globală, dar și sprijinul acordat Ucrainei.

Radu Miruță a spus că România este un promotor ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii și al consolidării relației transatlantice, și a evidențiat că, deși se află într-un context fiscal dificil, țara noastră își respectă angajamentul luat în cadrul NATO, de a crește gradual alocările bugetare pentru apărare.

De asemenea, ministrul a arătat că prezența militară americană în țara noastră, alături de investițiile SUA în domenii strategice și tehnologice, contribuie la consolidarea securității naționale.

Cei doi oficiali au analizat perspectivele de aprofundare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, inclusiv dezvoltarea infrastructurii militare, extinderea programelor de instruire și desfășurarea de exerciții militare comune.

