Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, se va întâlni duminică cu omologul său din Malaezia, Anwar Ibrahim, în contextul eforturilor celor două țări de a consolida schimburile comerciale și de a explora posibile colaborări în domeniul semiconductorilor, apărării și în alte sectoare.
Premierul Indiei vizitează Malaezia pentru a consolida relațiile comerciale și securitatea
Sursa foto: Kin Cheung/PA Wire/dpa
Alexandra-Valentina Dumitru
08 feb. 2026, 05:42, Știri externe

Modi se află într-o vizită de două zile în Malaezia, prima sa vizită de când cele două țări au ridicat relațiile la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător în august 2024, relatează Reuters.

Întâlnirea sa cu Anwar va avea loc la reședința oficială a premierului malaezian din capitala administrativă Putrajaya, unde cei doi vor asista, de asemenea, la semnarea mai multor acorduri de cooperare în domenii precum sănătatea, securitatea națională și munca, a declarat vineri ministerul de externe al Malaeziei într-un comunicat.

Ministerul de Externe al Indiei a declarat joi că cele două țări sunt în proces de stabilire a unui acord pe mai multe niveluri pentru a colabora în sectorul semiconductorilor.

India încearcă, de asemenea, să consolideze relațiile în domeniul apărării și a purtat discuții cu Malaezia privind o potențială vânzare de avioane Dornier, precum și întreținerea și modernizarea submarinelor din clasa Scorpene și a avioanelor de vânătoare Sukhoi Su-30, a declarat un oficial al ministerului.

Comerțul total al Malaeziei cu India s-a ridicat la 18,6 miliarde de dolari anul trecut, incluzând exporturi de ulei de palmier, precum și produse electrice și electronice, în timp ce importurile din India au constat în principal din produse agricole, petroliere și chimice, potrivit datelor guvernamentale.

