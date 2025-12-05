Putin și Modi vor discuta despre relațiile economice și de apărare, în contextul presiunilor SUA

Cel de-al 23-lea summit Rusia-India are loc într-un moment crucial, în contextul în care Statele Unite fac presiuni pentru un acord de pace în Ucraina, căutând în același timp cooperarea globală.

Putin a fost întâmpinat joi de Modi la aeroportul din New Delhi, care l-a îmbrățișat pe liderul rus și i-a strâns mâna cu entuziasmul unui vechi prieten.

Potrivit oficialilor indieni implicați în pregătirea summitului, agenda include discuții pe teme de apărare, energie și mobilitatea forței de muncă, scrie AP.

Deși India a menținut de-a lungul istoriei legături strânse cu Rusia, criticii spun că vizita lui Putin ar putea tensiona relațiile cu Uniunea Europeană și Statele Unite și ar putea pune în pericol negocierile pentru acorduri comerciale importante cu ambele părți, considerate esențiale pentru exporturile Indiei.

Relația Indiei cu Statele Unite

Donald Trump a majorat tarifele pentru produsele indiene la 50% în august, invocând petrolul rusesc vândut la preț redus de New Delhi. India a fost al doilea importator de țiței rusesc după China.

SUA susțin că achizițiile de petrol rusesc contribuie la finanțarea mașinii de război a Moscovei.

În octombrie, SUA au sancționat doi dintre cei mai mari producători de petrol din Moscova pentru a forța țări precum India să reducă importurile.

Oficialii indieni au declarat că New Delhi a respectat întotdeauna sancțiunile internaționale și că va face același lucru și în cazul achizițiilor de petrol din Rusia.

India și SUA și-au stabilit ca obiectiv încheierea primei tranșe a unui acord comercial până în toamnă, dar acordul nu a fost încă finalizat din cauza tensiunilor din relațiile dintre cele două țări.

India se află, de asemenea, în etapa finală a negocierilor privind un acord comercial cu UE, care consideră războiul Rusiei în Ucraina o amenințare majoră.

Ce pact au semnat India și Rusia

India și Rusia au semnat în februarie un pact pentru îmbunătățirea cooperării militare, a exercițiilor, a escalelor în porturi, a asistenței în caz de dezastre și a sprijinului logistic.

Duma de Stat din Moscova a ratificat acest acord înaintea vizitei lui Putin în India.

Putin a vizitat ultima dată India în 2021. Modi a fost la Moscova în 2024, iar cei doi lideri s-au întâlnit scurt în septembrie în China, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai.