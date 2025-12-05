Acuzații grave din partea Kievului: Copii ucraineni, răpiți de Rusia, ar fi fost deportați în Coreea de Nord

Miercuri, Kievul a semnalat că mai mulți copii ucraineni capturați de Rusia din teritoriile ocupate au fost transferați împotriva voinței lor în Coreea de Nord. Afirmația a fost făcută de Kateryna Rashevska, expertă în drept la Centrul Regional pentru Drepturile Omului din Kiev, în timpul unei audieri dedicate problemei răpirii copiilor ucraineni.

Ea a specificat că un băiat de 12 ani din regiunea Donețk și o adolescentă de 16 ani din Simferopol (Crimeea) au fost duși în tabăra nord-coreeană Songdowon. Acolo, minorii ar fi fost supuși unui proces de „instruire ideologică”. Procesul ar implica învățături despre cum „să distrugă militarismul japonez”. De asemenea ar fi participat la întâlniri cu veterani nord-coreeni care au luat parte la atacul din 1968 asupra navei americane USS Pueblo.

O consecință a alianței Moscova-Phenian

Conform Euronews, oficialii de la Kiev au subliniat că această situație este facilitată de apropierea tot mai mare dintre Rusia și Coreea de Nord. De la începutul invaziei ruse în 2022, Phenianul a oferit un sprijin considerabil Moscovei. Ajutorul include furnizarea de armament și, conform unor rapoarte, chiar trimiterea a până la 12.000 de militari în 2024 pentru a sprijini forțele ruse.

Datele oficiale ale Ucrainei arată că peste 19.500 de copii au fost deportați de Rusia de la declanșarea invaziei. Până în prezent, doar aproximativ 1.800 dintre aceștia au fost recuperați. Numărul real ar putea fi însă mult mai mare, deoarece numeroase cazuri nu pot fi documentate din cauza ocupației ruse. În contrast, comisarul rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, a susținut public că Rusia „a primit” 700.000 de copii ucraineni între februarie 2022 și iulie 2023.

Programul de „reeducare” și îndoctrinare pentru copii ucraineni

În cadrul aceleiași audieri, Nathaniel Raymond, directorul Laboratorului de Cercetare Umanitară de la Yale, a afirmat că echipa sa a identificat cel puțin 35.000 de copii care se află, temporar sau permanent, sub custodia Federației Ruse. În taberele din Rusia și din teritoriile ocupate, acești minori sunt ținuți izolați de familiile lor. Ei sunt supuși unor procese sistematice care includ:

îndoctrinare patriotică rusească;

interzicerea folosirii limbii ucrainene;

în anumite cazuri, antrenament militar.

Un raport al laboratorului a documentat peste 210 facilități unde acești copii sunt îndoctrinați sau pregătiți militar. Raymond a insistat că returnarea tuturor copiilor ucraineni trebuie să fie o „condiție non-negociabilă” pentru orice viitoare negociere de pace.

Reacția ONU: Rezoluție pentru returnarea necondiționată a copiilor

În aceeași zi, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție prin care somează Rusia să returneze „fără condiții” toți copiii ucraineni deportați ilegal. Rezoluția a fost adoptată cu 91 de voturi pentru și 12 împotrivă, printre oponenți numărându-se Rusia, Belarus și Iran.

Documentul solicită încetarea imediată a deportărilor, a schimbărilor forțate de cetățenie, a adopțiilor și a reeducării ideologice. De asemenea, se cere reunificarea de urgență a copiilor cu familiile lor.

„Nu poate exista o pace justă în Ucraina fără întoarcerea necondiționată a copiilor noștri”, a concluzionat Mariana Betsa, adjunct al ministrului de externe ucrainean, în timpul dezbaterilor de la ONU.