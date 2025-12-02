Comisarul european pentru apărare: Europa are nevoie de un „plan propriu” pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Europenii trebuie să aibă propriul plan de pace pentru Ucraina și să nu mai aștepte ca americanii să ia toate inițiativele, a declarat, marți, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, într-o emisiune la Euronews.

„Poate că trebuie să depășim o anumită mentalitate care ne face să așteptăm mereu ca planurile să vină de la Washington. Ar fi foarte bine pentru noi să avem propriul nostru plan și apoi să îl comparăm cu planul american pentru a vedea ce este bun, ce vrem să discutăm”, a spus Kubilius.

Comisarul european pentru apărare a declarat pentru sursa citată că „este bine” că Trump „ia inițiativa” și că „încearcă să aducă pacea”, însă „întrebarea este dacă știm că pacea propusă de acest plan va fi una justă și durabilă. Acesta este aspectul care trebuie să ne preocupe”.

Kubilius a mai subliniat faptul că „un acord prost ar fi rău nu numai pentru Ucraina, ci și pentru întreaga Europă”, aducând în discuție și informațiile serviciilor secrete, care spun că în următorii ani Rusia ar putea fi gata să testeze articolul 5 din Tratatul NATO.

Întâlniri la Moscova

Marți, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, urmează să se întâlnească, la Moscova, cu Vladimir Putin, pentru a continua discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina.

Întâlnirea are loc după ce în urmă cu aproape două săptămâni, un plan de pace de 28 puncte, negociat între Washington și Moscova, avea propuneri favorabile Rusiei. Planul ar fi prevăzut ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas Rusiei, să oblige Kievul să-și limiteze dimensiunea armatei și să renunțe la aspirațiile sale de a adera la alianța NATO.

Ulterior, un plan de pace de 19 puncte, între americani și ucraineni, a fost conturat la Geneva, câteva zile mai târziu. Acesta va constitui baza discuțiilor dintre SUA și Rusia de marți.