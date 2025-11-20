NYT: Planul de pace secret negociat de SUA cu Rusia ar obliga Kievul să cedeze teritorii și să reducă armata ucraineană

Administrația Trump negociază cu oficiali ruși un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, plan care ar echivala cu o capitulare a Ucrainei.

Propunerea în 28 de puncte, care a fost redactată fără implicarea Ucrainei, reflectă cererile maximaliste pe care Kremlinul le-a tot formulat pe parcursul războiului, pe care Ucraina le-a catalogat ca fiind echivalente cu o capitulare. Părți ale planului au fost descrise de un oficial ucrainean și un altul care nu a dorit să fie identificat după țară.

Planul secret al lui Trump

Documentul ar impune Kievului să cedeze teritorii, să reducă semnificativ dimensiunea armatei sale și să renunțe la anumite tipuri de armament, potrivit unor oficiali familiarizați cu propunerea, citați de The New York Times.

De asemenea, potrivit publicației Axios, planul prevede ca Rusia să obțină controlul de facto asupra Donbasului, în contextul în care Ucraina păstrează, în continuare, controlul asupra unei părți din teritoriul acestuia.

Acordul propus ar prevede și recunoașterea Peninsulei Crimeea și a altor zone ocupate ca aparținând Rusiei, a declarat înaltul oficial ucrainean. Un alt oficial familiarizat cu propunerea a declarat că Rusia cere ca trupele străine să fie interzise pe teritoriul controlat de Ucraina după încetarea focului, o solicitare stipulată de mai multe ori de la începutul războiului.

Acest plan elaborat în secret de administrația Trump reprezintă o încercare de a relua negocierile de pace, aflate în prezent în impas. Unii comentatori ucraineni au văzut această propunere drept o încercare a Rusiei de a presa Ucraina să facă anumite concesii.

Informația vine în contextul în care o delegație de înalți oficiali militari americani a sosit miercuri la Kiev pentru discuții cu oficialii ucraineni despre ieșirea din impas.

În replică, Moscova a respins miercuri informația prezentată de publicația Axios, potrivit căreia SUA ar lucra, în secret, la un plan de pace pentru Ucraina în 28 de puncte.