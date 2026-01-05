Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în SUA. Pilotul a murit

Pompierii și alți membri ai echipelor de intervenție în caz de urgență au stins incendiul de la locul accidentului, în apropierea comunității de coastă de la capătul râului Cape Cod, au declarat oficialii orașului într-un comunicat de presă, potrivit AP. Comunicatul menționează că pilotul a fost declarat mort la locul accidentului.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat într-un comunicat că aeronava era un Cessna 172N și că va investiga accidentul. Nu a oferit nicio indicație preliminară cu privire la o posibilă cauză.

Aeroportul a fost închis în urma accidentului.

Provincetown este situat la aproximativ 80 de kilometri sud-est de Boston, la capătul Cape Cod, în sud-estul statului Massachusetts.