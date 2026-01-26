Incident aviatic în Maine, SUA. Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit în timpul decolării

Un incident aviatic a avut loc duminică seara, în Maine, New England, SUA. Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit la decolare.

Avionul este un jet de afaceri Bombardier Challenger 650, iar starea celor aflați la bord nu a fost comunicată imediat. Administrația Federală a Aviației și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor investighează incidentul, iar aeroportul a fost închis după producerea incidentului, informează CNN.

Aeronava este înregistrată pe numele unei societăți cu răspundere limitată din Houston, după cum arată înregistrările federale.

Cu câteva minute înainte de producerea accidentului, controlorii și piloții de la aeroportul Bangor pot fi auziți vorbind despre vizibilitatea redusă și dezghețare.

Potrivit înregistrării audio obținute de la LiveATC.net, un controlor autorizează pilotul să decoleze de pe pista 33 a aeroportului Bangor.

Aproximativ două minute mai târziu, un controlor transmite cu voce tare prin radio: „Tot traficul este oprit pe pistă! Tot traficul este oprit pe pistă!”

La scurt timp după, un alt controlor se aude spunând: „Avionul este răsturnat. Avem un avion de pasageri răsturnat”.

Accidentul s-a produs în timp ce Statele Unite se confruntă cu o furtună de zăpadă puternică în aceste zile.