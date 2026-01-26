Prima pagină » Știri externe » Incident aviatic în Maine, SUA. Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit în timpul decolării

Incident aviatic în Maine, SUA. Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit în timpul decolării

Un avion privat, la bordul căruia se aflau opt persoane, s-a prăbușit la decolare duminică seara la Aeroportul Internațional Bangor din Maine, a declarat Administrația Federală a Aviației.
Incident aviatic în Maine, SUA. Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit în timpul decolării
Sursa foto: X
Diana Nunuț
26 ian. 2026, 05:51, Știri externe

Un incident aviatic a avut loc duminică seara, în Maine, New England, SUA. Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit la decolare.

Avionul este un jet de afaceri Bombardier Challenger 650, iar starea celor aflați la bord nu a fost comunicată imediat. Administrația Federală a Aviației și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor investighează incidentul, iar aeroportul a fost închis după producerea incidentului, informează CNN.

Aeronava este înregistrată pe numele unei societăți cu răspundere limitată din Houston, după cum arată înregistrările federale.

Cu câteva minute înainte de producerea accidentului, controlorii și piloții de la aeroportul Bangor pot fi auziți vorbind despre vizibilitatea redusă și dezghețare.

Potrivit înregistrării audio obținute de la LiveATC.net, un controlor autorizează pilotul să decoleze de pe pista 33 a aeroportului Bangor.

Aproximativ două minute mai târziu, un controlor transmite cu voce tare prin radio: „Tot traficul este oprit pe pistă! Tot traficul este oprit pe pistă!”

La scurt timp după, un alt controlor se aude spunând: „Avionul este răsturnat. Avem un avion de pasageri răsturnat”.

Accidentul s-a produs în timp ce Statele Unite se confruntă cu o furtună de zăpadă puternică în aceste zile.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală
Gandul
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor