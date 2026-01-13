Incident la sol pe Aeroportul Internațional Sibiu: o aeronavă Wizz Air a ajuns la marginea pistei după aterizare

O aeronavă Wizz Air care a operat marți, 13 ianuarie 2026, zborul comercial Milano Bergamo – Sibiu a fost implicată într-un incident operațional la sol, după aterizarea pe Aeroportul Internațional Sibiu.

Evenimentul s-a produs fără consecințe pentru pasageri sau trafic, au transmis reprezentanții aeroportului.

Potrivit informării oficiale, aeronava a aterizat în siguranță la ora 16:39, în condiții de ninsoare abundentă. La momentul sosirii, pista era curățată și declarată operațională, conform procedurilor de deszăpezire aplicabile.

După aterizare, în timpul manevrei de întoarcere pentru intrarea pe calea de rulare către platforma de parcare, aeronava a ajuns la marginea pistei. Incidentul s-a produs la viteză redusă și nu a generat situații de urgență.

Intervenție rapidă a echipelor de la sol

Conform procedurilor de siguranță, echipele de la sol au intervenit pentru degajarea aeronavei, ghidând-o pe căile de rulare astfel încât traficul aeroportuar să nu fie perturbat.

Reprezentanții aeroportului au precizat că nu a fost necesară închiderea suprafețelor de manevră sau a aeroportului.

Zborurile programate au fost operate conform orarului, fără întârzieri semnificative, iar debarcarea pasagerilor s-a realizat în condiții normale, respectând procedurile operaționale standard.

Aeronava a continuat operarea zborurilor

După intervenția echipelor de la sol, aeronava a rulat normal către platformă și a fost repusă în serviciu. La momentul comunicării informațiilor, avionul efectua deja un alt zbor comercial pe ruta Sibiu – Birmingham.

Investigație internă de siguranță

Evenimentul va face obiectul unei investigații interne de siguranță, care va fi desfășurată conform procedurilor aplicabile, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Reprezentanții Wizz Air au reafirmat că siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea principală a companiei aeriene.