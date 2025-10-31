Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion-școală a aterizat forțat / Explicațiile CNAB

UPDATE 09:30

CNAB a anunțat că în cursul dimineții de vineri, 31 octombrie, o aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista Aeroportului București Băneasa ”Aurel Vlaicu” și a intrat în zona înierbată.

Aterizarea a avut loc la ora 08.28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul se află acum în hangarul Școlii Superioare de Aviație Civilă

Pentru siguranța operațiunilor aeriene, pista a fost închisă o scurtă perioadă, până la eliberarea zonei.

Pista Aeroportului Băneasa a fost redeschisă la ora 09.25.

Cursele Ryanair Memmingen – București și Wizz Air Napoli București, care erau programate să aterizeze pe Aeroportul Băneasa, au fost redirecționate pe Aeroportul Henri Coandă.

Incidentul este investigat de către autoritățile competente.

Știrea inițială

Un accident aviatic a avut loc pe pista de la Băneasa, vineri dimineața, unde un avion de tip școală a aterizat forțat și i s-au rupt roțile.

Deocamdată nu sunt informații privind starea persoanelor din interiorul avionului școală.