Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură: La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter

Premierul Ilie Bolojan a avut o ultimă intervenție la finalul ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, în care a fost dezbătută și supusă votului moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului pe care îl conduce.

Șeful Executivului a respins acuzațiile aduse de opoziție și a făcut declarații legate de modul în care înțelege să își exercite mandatul.

Ilie Bolojan a spus că nu ar fi luat cuvântul dacă unele intervenții anterioare nu i-ar fi amintit de o replică celebră din Parlamentul României antebelice.

Premierul a citat afirmația lui Petre Carp, potrivit căreia „așa cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter”, spunând că discursurile critice au denaturat intenționat realitatea.

„Puteți să aveți cunoștințe economice, dar asta nu scuză tupeul și combinația de minciuni, astfel încât lucruri care sunt făcute corect să fie prezentate total fals”, a declarat Ilie Bolojan în plen.

Acesta a acuzat opoziția că amestecă informații eronate cu interpretări false pentru a crea o imagine greșită despre activitatea Guvernului.

Premierul a mai spus că își asumă responsabilitatea funcției și a transmis un angajament public față de cetățeni.

„Vă asigur, doamnelor și domnilor parlamentari, că nu voi minți cetățenii români cât timp sunt pe această funcție. Din respect pentru acești oameni, le voi spune adevărul”, a spus Ilie Bolojan.

În cadrul aceluiași discurs, premierul Ilie Bolojan a declarat că deciziile luate de Guvern sunt corecte și urmăresc interesul național.

„Acest guvern va face ceea ce trebuie pentru țara noastră. Ne vom lupta pentru țară în fiecare zi, inclusiv în negocieri, și am deplina convingere că deciziile privind resursele României au fost luate corect și cinstit”, a mai declarat premierul.

Declarațiile lui Ilie Bolojan au venit după discursul lui Petrișor Peiu, senator AUR, la tribuna din Parlament.

„Dumneavoastră sunteți Rusia din România. Acest guvern incompetent care seacă țara prin împrumuturi aberante. Ați ajuns la 1100 de miliarde de lei împrumuturi. Și asta e performanța, asta e reducere de cheltuieli? Reducere de cheltuieli o să faceți când o să desfințați cele cinci posturi de vicepremier. Mai citiți! În speranța că poate nu credeți chiar ceea ce ați spus, domnule prim-ministru, vă recomand piesa Hamlet de Shakespeare unde Polonius îi dă un sfat fiului său Lertes când pleacă acesta și îi spune ‘și mai presus de toate nu te minți pe tine însuți și așa cum ziua urmează nopții nu-i vei minți nici pe ceilalți'”, a declarat Petrișor Peiu.