Ce caută o cutie poștală Royal Mail în Antarctica?

Kirsten Shaw, responsabilă de oficiul poștal al Teritoriului Antarctic Britanic din cadrul stației Rothera, i-a scris personal regelui Charles al III-lea. Ea a solicitat, înainte de sezonul sărbătorilor, o nouă cutie poștală pentru echipa din stație. Demersul a dat roade: la scurt timp, Shaw a primit ceea ce ea a numit o „livrare specială”.

Laureată în 2022 cu medalia Fuchs pentru contribuții semnificative aduse comunității antarctice, Shaw gestionează, printre multe alte sarcini, și corespondența în una dintre cele mai îndepărtate zone de pe glob.

O cutie poștală mică, dar simbolică

Noua cutie, cunoscută sub denumirea de „lamp box”, este mai compactă decât cea anterioară. Ea atrage privirile prin roșul intens și monograma regelui Charles al III-lea. Cutia poștală va servi drept punct de colectare pentru scrisorile și vederile trimise de cercetători către familiile și prietenii lor din emisfera nordică.

Instalarea va avea loc în clădirea Discovery, un centru modern de suport științific și operațional recent inaugurat la Rothera.

Poșta antarctică – rară, dar prețioasă

Serviciul poștal între Antarctica și restul lumii este limitat, cu doar câteva transporturi pe an spre nord. Toată corespondența trece prin Insulele Falkland, fiind transportată fie pe nava RSS Sir David Attenborough, fie cu aeronavele British Antarctic Survey.

Există și un sistem informal de trimitere a poștei către echipele aflate pe teren. Chiar dacă accesul la internet este mai bun ca în trecut, scrisorile scrise de mână rămân foarte apreciate. „E o bucurie să primești o pagină scrisă de cineva drag, mai ales în perioada Crăciunului”, a spus Shaw.

David Gold, director de afaceri externe și politici în cadrul Royal Mail, a subliniat rolul esențial al corespondenței pentru cei care lucrează în medii izolate. „Scrisorile sunt o punte vitală către cei dragi. Cu atât mai mult de sărbători, când mesajele personale au o greutate aparte”, a declarat acesta.

Potrivit lui Gold, noua cutie poștală va conserva o tradiție care aduce un strop de normalitate și un sentiment de magie chiar și la extremitatea lumii, mai arată La Stampa.

Stația Rothera – avanpost britanic în Antarctica

Rothera este cel mai important centru de cercetare britanic din Antarctica, administrat de British Antarctic Survey. Localizat pe insula Adelaide, pe un promontoriu stâncos la marginea ghețarului Wormald Ice Piedmont, avanpostul funcționează ca un nod logistic și științific de bază.

Aici lucrează specialiști din diverse domenii – biologie marină, meteorologie, inginerie și cercetarea mediului polar.

Insula Adelaide se află la circa 1.860 km sud de Insulele Falkland și la aproximativ 1.630 km sud-est de Punta Arenas, Chile. În timpul verii, stația găzduiește puțin peste 100 de persoane. Iarna, echipa se reduce la doar 22 de membri, care continuă cercetările și mențin infrastructura funcțională.

Accesul se face doar pe calea aerului sau pe mare. Transporturile sunt esențiale pentru aprovizionarea cu alimente, combustibil, echipamente și bunuri personale. În acest context, o simplă cutie poștală nu este doar un obiect practic, ci și o legătură emoțională cu lumea de acasă.