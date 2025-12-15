Prima pagină » Știri externe » Japonia rămâne fără panda pe fondul tensiunilor diplomatice cu China

Japonia rămâne fără panda pe fondul tensiunilor diplomatice cu China

China va lua înapoi luna viitoare cei doi panda aflați în Japonia, punând practic capăt unui program care a simbolizat prietenia dintre cele două țări încă de la reluarea relațiilor diplomatice, în 1972.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
15 dec. 2025, 08:55, Știri externe

Decizia vine în contextul tensiunilor apărute după declarațiile făcute luna trecută de premierul japonez Sanae Takaichi, care a afirmat că Japonia ar putea interveni militar dacă Beijingul ar încerca să preia controlul asupra Taiwanului prin forță, relatează Bloomberg.

Deși gemenii Xiao Xiao și Lei Lei, născuți în 2021 la grădina zoologică Ueno din Tokyo, erau programați de mult timp să fie transferați în China în luna februarie, Guvernul Metropolitan Tokyo a încercat să le prelungească șederea, conform presei japoneze.

Cei doi panda vor pleca însă spre China în ianuarie, înainte de termenul stabilit inițial.

„Diplomația panda”

Adesea numită „diplomația panda”, împrumutarea urșilor face parte din eforturile Chinei de a-și consolida influența internațională. Dacă în trecut panda erau oferiți ca daruri, în prezent ei sunt trimiși aproape exclusiv în împrumut, rămânând proprietatea Chinei.

Japonia a găzduit panda fără întrerupere din 1972, anul în care cele două țări și-au reluat oficial relațiile diplomatice.

În prezent nu există niciun acord pentru aducerea altor panda, a declarat luni un oficial al Guvernului Metropolitan Tokyo.

În contrast cu situația Japoniei, Franța a obținut împrumutul unei perechi de panda în timpul vizitei președintelui Emmanuel Macron în China, la începutul lunii decembrie.

