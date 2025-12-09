Tensiuni tot mai mari între China și Japonia: Beijingul acuză Tokyo de „provocări inacceptabile” în contextul disputei privind Taiwanul

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis omologului german Johann Wadephul, aflat în vizită la Beijing, că Japonia „amenință militar China”, lucru considerat „complet inacceptabil”.

Reacția vine după ce Tokyo a acuzat avioane militare chineze că ar fi folosit radar de țintire asupra aeronavelor japoneze.

Reacția Chinei

Beijingul neagă acuzațiile și susține că Japonia ar fi trimis aeronave pentru a perturba antrenamentele navale chineze desfășurate în apropierea Strâmtorii Miyako. Wang Yi a criticat în termeni duri declarațiile premierului japonez Sanae Takaichi, care a afirmat recent că Japonia ar putea interveni în cazul unei acțiuni militare chineze asupra Taiwanului, dacă securitatea Japoniei ar fi amenințată, scrie Reuters.

Wang a subliniat că, în anul în care se marchează 80 de ani de la sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial, Japonia, „în calitate de națiune învinsă”, ar trebui să manifeste mai multă prudență. El a acuzat Tokyo că exploatează „chestiunea Taiwanului”, teritoriu pe care Japonia l-a colonizat între 1895 și 1945, pentru a „provoca și amenința China”.

Poziția Japoniei

La Tokyo, șeful Secretariatului Guvernului, Minoru Kihara, a reiterat poziția Japoniei, afirmând că „iluminarea intermitentă cu radar este un act periculos ce depășește limitele siguranței”.

Oficialul a refuzat să confirme informațiile potrivit cărora Beijingul nu ar fi răspuns apelurilor transmise prin linia de comunicare directă stabilită în 2018.

Taiwanul, punctul central al disputelor

China insistă că Taiwanul este parte „inalienabilă” a teritoriului său, bazându-se pe ceea ce numește „fapte istorice și juridice incontestabile”. Taiwanul respinge ferm aceste afirmații, amintind că Republica Populară Chineză nu exista în 1945 și nu a administrat niciodată insula.