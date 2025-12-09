Tensiuni tot mai mari între China și Japonia: Beijingul acuză Tokyo de „provocări inacceptabile” în contextul disputei privind Taiwanul

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis omologului german Johann Wadephul, aflat în vizită la Beijing, că Japonia „amenință militar China”, lucru considerat „complet inacceptabil”.
Reacția vine după ce Tokyo a acuzat avioane militare chineze că ar fi folosit radar de țintire asupra aeronavelor japoneze.
Beijingul neagă acuzațiile și susține că Japonia ar fi trimis aeronave pentru a perturba antrenamentele navale chineze desfășurate în apropierea Strâmtorii Miyako. Wang Yi a criticat în termeni duri declarațiile premierului japonez Sanae Takaichi, care a afirmat recent că Japonia ar putea interveni în cazul unei acțiuni militare chineze asupra Taiwanului, dacă securitatea Japoniei ar fi amenințată, scrie Reuters.
Wang a subliniat că, în anul în care se marchează 80 de ani de la sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial, Japonia, „în calitate de națiune învinsă”, ar trebui să manifeste mai multă prudență. El a acuzat Tokyo că exploatează „chestiunea Taiwanului”, teritoriu pe care Japonia l-a colonizat între 1895 și 1945, pentru a „provoca și amenința China”.
La Tokyo, șeful Secretariatului Guvernului, Minoru Kihara, a reiterat poziția Japoniei, afirmând că „iluminarea intermitentă cu radar este un act periculos ce depășește limitele siguranței”.
Oficialul a refuzat să confirme informațiile potrivit cărora Beijingul nu ar fi răspuns apelurilor transmise prin linia de comunicare directă stabilită în 2018.
China insistă că Taiwanul este parte „inalienabilă” a teritoriului său, bazându-se pe ceea ce numește „fapte istorice și juridice incontestabile”. Taiwanul respinge ferm aceste afirmații, amintind că Republica Populară Chineză nu exista în 1945 și nu a administrat niciodată insula.