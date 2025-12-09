Prima pagină » Știri externe » Tensiuni tot mai mari între China și Japonia: Beijingul acuză Tokyo de „provocări inacceptabile” în contextul disputei privind Taiwanul

Tensiuni tot mai mari între China și Japonia: Beijingul acuză Tokyo de „provocări inacceptabile” în contextul disputei privind Taiwanul

Tensiunile militare dintre China și Japonia au crescut semnificativ după un incident aerian care a dus la declarații dure din partea Beijingului.
Tensiuni tot mai mari între China și Japonia: Beijingul acuză Tokyo de „provocări inacceptabile” în contextul disputei privind Taiwanul
Sursa foto: iStock
Andrei Rachieru
09 dec. 2025, 07:40, Știri externe

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis omologului german Johann Wadephul, aflat în vizită la Beijing, că Japonia „amenință militar China”, lucru considerat „complet inacceptabil”.

Reacția vine după ce Tokyo a acuzat avioane militare chineze că ar fi folosit radar de țintire asupra aeronavelor japoneze.

Reacția Chinei 

Beijingul neagă acuzațiile și susține că Japonia ar fi trimis aeronave pentru a perturba antrenamentele navale chineze desfășurate în apropierea Strâmtorii Miyako. Wang Yi a criticat în termeni duri declarațiile premierului japonez Sanae Takaichi, care a afirmat recent că Japonia ar putea interveni în cazul unei acțiuni militare chineze asupra Taiwanului, dacă securitatea Japoniei ar fi amenințată, scrie Reuters.

Wang a subliniat că, în anul în care se marchează 80 de ani de la sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial, Japonia, „în calitate de națiune învinsă”, ar trebui să manifeste mai multă prudență. El a acuzat Tokyo că exploatează „chestiunea Taiwanului”, teritoriu pe care Japonia l-a colonizat între 1895 și 1945, pentru a „provoca și amenința China”.

Poziția Japoniei 

La Tokyo, șeful Secretariatului Guvernului, Minoru Kihara, a reiterat poziția Japoniei, afirmând că „iluminarea intermitentă cu radar este un act periculos ce depășește limitele siguranței”.

Oficialul a refuzat să confirme informațiile potrivit cărora Beijingul nu ar fi răspuns apelurilor transmise prin linia de comunicare directă stabilită în 2018.

Taiwanul, punctul central al disputelor 

China insistă că Taiwanul este parte „inalienabilă” a teritoriului său, bazându-se pe ceea ce numește „fapte istorice și juridice incontestabile”. Taiwanul respinge ferm aceste afirmații, amintind că Republica Populară Chineză nu exista în 1945 și nu a administrat niciodată insula.

Recomandarea video

Trageri cu muniţie de război în Poligonul Babadag / Traficul este deviat, iar nerespectarea restricțiilor poate avea consecințe grave, avertizează autoritățile
G4media
Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea
Gandul
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
3 zodii care au parte de schimbări fantastice până la Crăciun. Numai vești bune pentru acești nativi
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor