Guvernul chinez introduce TVA pentru prezervative și alte tipuri de produse contraceptive

Potrivit celei mai recente legi chineze privind taxa pe valoare adăugată, „medicamentele și produsele contraceptive” nu vor mai fi scutite de taxe, începând din 1 ianuarie 2026. Produsele precum prezervativele vor fi supuse taxei pe valoarea adăugată obișnuite de 13% aplicată majorității produselor, potrivit Associated Press.

Deși publicațiile din presa de stat chineză nu au mediatizat schimbarea legislativă, aceasta a devenit un subiect popular pe rețelele sociale, stârnind umor în rândul cetățenilor chinezi care afirmă că „ar trebui să fii prost să nu știi că îngrijirea unui copil este mai costisitioare decât utilizarea prezervativelor, chiar dacă acestea vor fi impozitate”.

Pe de altă parte, experții în domeniul medical își exprimă îngrijorarea referitoare la posibila creștere a numărului de sarcini neplanificate, dar și a bolilor cu transmitere sexuală care ar putea fi urmată de scumpirea produselor și medicamentelor contraceptive.

Politica „unui singur copil”

Timp de peste 30 de ani, China a aplicat politica „unui singur copil”, o mișcare a Partidului Comunist aplicată până în 1980 și până în 2015.

În cazul în care părinții încălcau această normă, aveau parte de amenzi mari, dar și de sancțiuni, iar uneori mamele erau obligate să facă avorturi forțate. În unele cazuri, copiii născuți peste limita permisă au fost privați de un număr de identificare (CNP), ceea ce i-a transformat în non-cetățeni, potrivit sursei citate.

Odată cu scăderea natalității, limitele au fost relaxate

Pe măsură ce populația Chinei a început să scadă, limita a fost ridicată la doi copii pentru o familie în 2015, iar ulterior la trei copii, în 2021. De asemenea, contracepția era încă încurajată, și chiar ușor accesibilă pentru cetățeni, fiind chiar gratuită.

Hu Lingling, mama unei fetițe de 5 ani, se declară determinată să nu mai aibă un alt copil. „Este o măsură cu adevărat nemiloasă. Este și hilară, mai ales în comparație cu avorturile forțate din perioada planificării familiale”, a declarat femeia.

Efectul noii taxe va fi unul scăzut

Experții afirmă că efectul noii taxe de încurajare a fertilității va fi unul foarte scăzut. „Pentru cuplurile care nu-și doresc copii sau nu doresc mai mulți copii, taxa de 13% pe contraceptive este puțin probabil să influențeze deciziile lor reproductive, mai ales când se compară cu costurile mult mai mari ale creșterii unui copil”, a declarat Qian Cai, directoarea Grupului de Cercetare Demografică de la Universitatea din Virginia.

În 2024, în China s-au născut 9,5 milioane de copii, cu o treime mai puțini decât echivalentul de copii născuți în 2019, care se ridica la 14,7 milioane de nou-născuți, potrivit datelor Biroului Național de Statistică din China.