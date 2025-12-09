Incursiuni aeriene în KADIZ. Avioane militare chineze și ruse au intrat în zona de identificare aeriană a Coreei de Sud

Potrivit sursei, aeronavele au intrat și au părăsit spațiul aerian KADIZ fără incidente majore, însă mișcarea a generat îngrijorări legate de stabilitatea regională și de intensificarea cooperării militare dintre China și Rusia.

Reacția autorităților la incursiunile aeriene în KADIZ

Ministerul Apărării din Coreea de Sud nu a oferit imediat un comentariu oficial, însă astfel de episoade sunt tratate de regulă cu maximă seriozitate.

În situații similare din trecut, armata sud-coreeană a ridicat de urgență avioane de vânătoare pentru monitorizare și descurajare. Incursiunile aeriene în KADIZ sunt considerate potențiale provocări la adresa securității naționale, chiar dacă aeronavele nu încalcă efectiv spațiul aerian suveran sud-coreean.

Implicații regionale

Regiunea Asia-Pacific se confruntă în ultimii ani cu o creștere vizibilă a tensiunilor militare. Incursiunile aeriene în KADIZ efectuate în cooperare de avioane chineze și ruse nu sunt un fenomen izolat, ci fac parte dintr-un tipar de activități menite să testeze reacțiile statelor aliate SUA din zonă, precum Coreea de Sud și Japonia. Aceste manevre reprezintă un semnal strategic, mai ales în contextul intensificării colaborării militare dintre Beijing și Moscova.