Criză la cel mai vizitat muzeu din lume. Personalul de la Luvru ar putea intra în grevă

Sute de angajați se vor reuni în spatele ușilor închise într-un auditoriu cu 500 de locuri din interiorul clădirii emblematice din Paris, unde sindicatele vor prezenta rezultatul discuțiilor recente cu ministrul Culturii, Rachida Dati, înainte de a vota prin ridicare de mâini, notează Associated Press.

Sindicatele afirmă că discuțiile cu guvernul au înregistrat progrese, dar, cu toate acestea, rămân incomplete.

Ministerul Culturii din Franța a declarat, la finalul săptămânii, că l-a însărcinat pe Philippe Jost, care a supravegheat reconstrucția catedralei Notre-Dame din Paris, cu misiunea de a propune o reorganizare profundă a Luvrului în urma concluziilor unei anchete administrative.

Trei runde de discuții săptămâna trecută au dus la „progrese destul de importante” în ceea ce privește promisiunile de angajări suplimentare cu normă întreagă și creșterea finanțării de la stat, a declarat Alexis Fritche, secretarul general al departamentului cultural al sindicatului CFDT, pentru sursa citată.

Totuși, propunerile trebuie confirmate în scris și nu îndeplinesc încă toate cerințele, a declarat acesta.

„Nu este complet satisfăcător”, a spus reprezentantul sindicatului. El a precizat că angajații sunt „destul de hotărâți”, subliniind atașamentul lor puternic față de intenția de a menține deschis cel mai vizitat muzeu din lume.

Dacă angajații vor vota în favoarea grevei, acțiunea ar putea dura doar o zi, muzeul Louvre fiind închis marțea, deși notificarea de grevă este pe termen nelimitat.

Rezultatul ședinței închise este așteptat să fie anunțat luni dimineață.

Muzeul Luvru, în „criză”

Votul decisiv vine în contextul în care muzeul se confruntă cu consecințele jafului de bijuterii din luna octombrie, dar și cu o grevă a personalului care a dus la închiderea bruscă a muzeului și la blocarea a mii de vizitatori sub piramida de sticlă a lui I.M. Pei.

În notificarea de grevă adresată ministrului Culturii, săptămâna trecută, sindicatele CFDT, CGT și Sud au afirmat că Luvrul se află în „criză”, cu resurse insuficiente și „condiții de muncă din ce în ce mai deteriorate”.

Luna trecută, muzeul a anunțat, de asemenea, închiderea temporară a unor birouri ale angajaților și a unei galerii publice din cauza slăbirii grinzilor podelei.

Aceste tensiuni au ieșit la iveală în luna iunie, când greva muncitorilor a blocat activitatea muzeului. Vizitatorii cu bilete programate au format cozi lungi în fața muzeului.