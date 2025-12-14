Prima măsură nepopulară, dar necesară a lui Ciprian Ciucu

Ciucu a declarat, la Digi 24, că probabil va crește taxele locale pentru ocuparea domeniului public în primele 90 de zile de mandat.

Primarul ales a fost întrebat care este prima măsură nepopulară, dar necesară, pe care o va lua în primele 90 de zile de mandat.

Ciucu a afirmat că cel mai probabil urmează să crească taxele locale pentru ocuparea domeniului public.

Taxe de sub 1 leu pe metru pătrat pentru domeniul public

Ciucu a explicat că taxele actuale sunt extrem de mici. Pentru a ocupa domeniul public se plătește sub 1 leu pe metru pătrat.

„Sunt atât de mici, că sunt ca și când nu sunt”, a declarat primarul general ales. El consideră că acest nivel de tarifare nu reflectă realitatea economică actuală.

Niveluri acceptabile care să permită valorificarea domeniului public

Primarul general ales vrea să ajungă la un nivel acceptabil de taxare. Acest lucru ar permite valorificarea domeniului public și închirierea lui în condiții economice corecte.

Ciucu a subliniat că este necesară stabilirea unui preț care să reflecte cât de cât realitatea de astăzi. Deși măsura va fi nepopulară, primarul general ales o consideră necesară pentru bunul mers al Capitalei.

Reformă administrativă în primele luni de mandat

Întrebat care va fi diferența între el și fostul primar Nicușor Dan, Ciucu a răspuns că speră să reușească să facă o reformă administrativă.

„Dacă nu pui ordine în primărie, n-ai cum să pui ordine în oraș”, a declarat primarul general ales.