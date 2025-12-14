Prima pagină » Politic » Prima măsură nepopulară, dar necesară a lui Ciprian Ciucu

Prima măsură nepopulară, dar necesară a lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu anunță care va fi măsură nepopulară, dar necesară, pe care o va lua la Primăria Capitalei în primele 90 de zile de mandat.
Prima măsură nepopulară, dar necesară a lui Ciprian Ciucu
Andreea Tobias
14 dec. 2025, 16:06, Politic

Ciucu a declarat, la Digi 24, că probabil va crește taxele locale pentru ocuparea domeniului public în primele 90 de zile de mandat.

Primarul ales a fost întrebat care este prima măsură nepopulară, dar necesară, pe care o va lua în primele 90 de zile de mandat.

Ciucu a afirmat că cel mai probabil urmează să crească taxele locale pentru ocuparea domeniului public.

Taxe de sub 1 leu pe metru pătrat pentru domeniul public

Ciucu a explicat că taxele actuale sunt extrem de mici. Pentru a ocupa domeniul public se plătește sub 1 leu pe metru pătrat.

„Sunt atât de mici, că sunt ca și când nu sunt”, a declarat primarul general ales. El consideră că acest nivel de tarifare nu reflectă realitatea economică actuală.

Niveluri acceptabile care să permită valorificarea domeniului public

Primarul general ales vrea să ajungă la un nivel acceptabil de taxare. Acest lucru ar permite valorificarea domeniului public și închirierea lui în condiții economice corecte.

Ciucu a subliniat că este necesară stabilirea unui preț care să reflecte cât de cât realitatea de astăzi. Deși măsura va fi nepopulară, primarul general ales o consideră necesară pentru bunul mers al Capitalei.

Reformă administrativă în primele luni de mandat

Întrebat care va fi diferența între el și fostul primar Nicușor Dan, Ciucu a răspuns că speră să reușească să facă o reformă administrativă.

„Dacă nu pui ordine în primărie, n-ai cum să pui ordine în oraș”, a declarat primarul general ales.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Zodiile care au parte de un nou început după 14 decembrie 2025
Gandul
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
Libertatea
Mihai Voropchievici dezvăluie care e singura zodie răsfățată de rune pe final de 2025: „Primesc o șansă unică”
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor