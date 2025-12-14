Prima pagină » Social » A cincea zi de proteste pentru o justiție independentă. Aproximativ 10.000 de oameni în marș spre Piața Victoriei: „Lia, Lia, te așteaptă pușcăria”

Bucureștenii au ieșit duminică seara din nou în stradă, cerând revocarea Liei Savonea, demiterea conducerii DNA și a ministrului Cătălin Predoiu. Peste o mie de persoane au protestat în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca şi apoi au pornit într-un marş pe mai multe străzi din municipiu
Andreea Tobias
14 dec. 2025, 18:21, Social

Mii de oameni protestează în Piața Victoriei. Protestarii s-au strâns inițial în Piața Universității de unde au plecat în marș pe Magheru spre Piața Victoriei.

UPDATE:

La această oră, la protest participă aproximativ 7.000 de persoane.

Marșul este organizat de Corupția ucide, Protest pentru o justiție independentă, Rezistență, Asociația MEA, Inițiativa România și Declic.

Susținere pentru magistrații care au denunțat neregulile

Organizatorii au declarat că marșul reprezintă un gest de susținere pentru magistrații care au vorbit public despre neregulile din sistem. Totodată, protestatarii exercită presiune civică pentru reformarea justiției.

Protestatarii poartă pancarte cu mesaje precum „Când Savonea salvează corupții, noi salvăm justiția! Revocare!”, „Justiție fără telefoane”, „Nu mai plimbați dosarul, nu e câine”.

Ei scandează: „Justiție, nu corupție!”, „Lia, Lia, te așteaptă pușcăria”, dar și împotriva PSD, care are Ministerul Justiției.

Cereri de demisii și revocare

Revendicările protestului vizează schimbări majore la nivelul conducerii și funcționării sistemului judiciar. Protestatarii cer revocarea președintei Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea.

De asemenea, manifestanții solicită demiterea conducerii Direcției Naționale Anticorupție. Ei cer și demiterea ministrului Cătălin Predoiu, în mandatul căruia (la Justiție – n.r.) s-au produs faptele semnalate în documentarul Recorder.

Reforme legislative pentru justiție

Protestatarii cer modificări în structura sistemului judiciar. Aceștia solicită o nouă abordare a competențelor Consiliului Superior al Magistraturii.

Un alt punct important vizează închiderea prin lege a facilităților procedurale care permit întârzierea proceselor penale până la împlinirea termenelor de prescripție. Manifestanții au cerut ca astfel de practici să fie eliminate complet din legislație.

 

Protestatarii pleacă de la Universitate către Piața Victoriei.

