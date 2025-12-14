Candidatul de extremă dreapta câștigă alegerile prezidențiale din Chile

Cu peste 95% din voturi numărate, Kast a obținut mai mult de 58%, după ce alegătorii chilieni au susținut masiv promisiunile sale de a combate criminalitatea în creștere, de a deporta sute de mii de imigranți fără statut legal și de a relansa economia uneia dintre cele mai stabile și prospere țări din America Latină.

Contracandidata sa, Jeannette Jara, membră a Partidului Comunist și fost ministru al muncii în guvernul președintelui de stânga Gabriel Boric, a obținut puțin peste 41% din voturi, potrivit AP.

Alegerea lui Kast se înscrie într-un șir de voturi recente din America Latină care au dus la înlăturarea guvernelor aflate la putere și la ascensiunea unor lideri preponderent de dreapta, de la Argentina până la Bolivia.

Jeannette Jara, membră de-o viață a Partidului Comunist, a promovat măsuri importante de protecție socială în guvernul Boric și provine dintr-o familie muncitoare care a protestat împotriva dictaturii militare din perioada 1973-1990.

În schimb, Kast este un catolic devotat, tată a nouă copii, al cărui tată, născut în Germania, a fost membru al partidului nazist al lui Adolf Hitler, iar al cărui frate a activat în timpul dictaturii. El a eșuat anterior în două tentative de a câștiga președinția, nereușind să atragă electoratul moderat.

Conservatorismul său moral, inclusiv opoziția fermă față de căsătoria între persoane de același sex și față de avort, a fost respins mult timp într-o țară tot mai liberală social. De asemenea, admirația exprimată pentru dictatura sângeroasă a generalului Augusto Pinochet a stârnit condamnări largi în campania sa de acum patru ani, împotriva lui Boric.

În ultimii ani însă, temerile legate de migrația necontrolată și criminalitatea organizată au zguduit Chile. Apetitul pentru o abordare dură în materie de ordine publică a crescut, a dominat alegerile și a impulsionat decisiv platforma lui Kast axată pe lege și ordine.