Prima pagină » Știri externe » Experți americani în securitate: Renunțarea Ucrainei la NATO nu influențează negocierile de pace

Experți americani în securitate: Renunțarea Ucrainei la NATO nu influențează negocierile de pace

Oferta Ucrainei de a renunța la aderarea la alianța militară NATO este puțin probabil să schimbe semnificativ cursul negocierilor de pace, au declarat duminică doi experți în securitate.
Experți americani în securitate: Renunțarea Ucrainei la NATO nu influențează negocierile de pace
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
15 dec. 2025, 00:26, Știri externe

Propunerea a fost făcută de președintele Volodimir Zelenski în cadrul discuțiilor cu reprezentanți ai Statelor Unite privind un posibil acord de pace între Ucraina și Rusia.

Liderul ucrainean a sugerat că garanțiile de securitate oferite de SUA, Europa și alte state ar putea înlocui aderarea la NATO, descriind această opțiune drept un compromis din partea Kievului.

„Acest lucru nu schimbă în esență situația”, a declarat Justin Logan, director al departamentului de studii de apărare și politică externă de la Institutul Cato. „Este mai degrabă o încercare de a demonstra deschidere și rezonabilitate”.

Logan și Andrew Michta, profesor de studii strategice la Universitatea din Florida, au subliniat că aderarea Ucrainei la NATO nu mai este de mult timp o opțiune realistă.

Situația este „irelevantă”

Michta a catalogat această perspectivă drept „irelevantă” în contextul actual, potrivit Reuters.

Potrivit lui Logan, securitatea Ucrainei ar putea fi asigurată și prin alte mijloace. El a arătat că președintele SUA, Donald Trump, ar putea răspunde ofertei lui Zelenski prin angajamente similare celor deja asumate de Washington, precum livrările de armament sau menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Totuși, nu toți experții privesc sceptic propunerea liderului ucrainean. Brett Bruen, fost consilier de politică externă în administrația Obama și actual director al firmei de consultanță Global Situation Room, a descris concesia drept „semnificativă și substanțială”.

„Zelenski arată disponibilitatea Ucrainei”

„Este o modalitate prin care Zelenski arată disponibilitatea Ucrainei de a face compromisuri reale pentru pace, într-un moment în care Moscova nu a făcut niciun pas comparabil”, a spus Bruen. „Întrebarea rămâne ce primește Ucraina în schimbul renunțării la o promisiune importantă făcută populației”.

Bruen a înaintat ipoteza că Trump ar fi putut promite, de exemplu, patrularea spațiului aerian al Ucrainei sau reacții ferme la incursiunile aeriene rusești. De asemenea, Statele Unite ar putea crește ajutorul militar în cazul relansării unei ofensive ruse la scară largă.

„Ucraina este nevoită să se bazeze pe promisiunile lui Trump, însă are nevoie de mai mult decât declarații”, a concluzionat el. „Sunt necesare acțiuni concrete și garanții clare, care să împiedice retragerea facilă din aceste angajamente”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Zodiile care au parte de un nou început după 14 decembrie 2025
Gandul
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
Libertatea
Mihai Voropchievici dezvăluie care e singura zodie răsfățată de rune pe final de 2025: „Primesc o șansă unică”
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor