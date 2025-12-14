Experți americani în securitate: Renunțarea Ucrainei la NATO nu influențează negocierile de pace

Propunerea a fost făcută de președintele Volodimir Zelenski în cadrul discuțiilor cu reprezentanți ai Statelor Unite privind un posibil acord de pace între Ucraina și Rusia.

Liderul ucrainean a sugerat că garanțiile de securitate oferite de SUA, Europa și alte state ar putea înlocui aderarea la NATO, descriind această opțiune drept un compromis din partea Kievului.

„Acest lucru nu schimbă în esență situația”, a declarat Justin Logan, director al departamentului de studii de apărare și politică externă de la Institutul Cato. „Este mai degrabă o încercare de a demonstra deschidere și rezonabilitate”.

Logan și Andrew Michta, profesor de studii strategice la Universitatea din Florida, au subliniat că aderarea Ucrainei la NATO nu mai este de mult timp o opțiune realistă.

Situația este „irelevantă”

Michta a catalogat această perspectivă drept „irelevantă” în contextul actual, potrivit Reuters.

Potrivit lui Logan, securitatea Ucrainei ar putea fi asigurată și prin alte mijloace. El a arătat că președintele SUA, Donald Trump, ar putea răspunde ofertei lui Zelenski prin angajamente similare celor deja asumate de Washington, precum livrările de armament sau menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Totuși, nu toți experții privesc sceptic propunerea liderului ucrainean. Brett Bruen, fost consilier de politică externă în administrația Obama și actual director al firmei de consultanță Global Situation Room, a descris concesia drept „semnificativă și substanțială”.

„Zelenski arată disponibilitatea Ucrainei”

„Este o modalitate prin care Zelenski arată disponibilitatea Ucrainei de a face compromisuri reale pentru pace, într-un moment în care Moscova nu a făcut niciun pas comparabil”, a spus Bruen. „Întrebarea rămâne ce primește Ucraina în schimbul renunțării la o promisiune importantă făcută populației”.

Bruen a înaintat ipoteza că Trump ar fi putut promite, de exemplu, patrularea spațiului aerian al Ucrainei sau reacții ferme la incursiunile aeriene rusești. De asemenea, Statele Unite ar putea crește ajutorul militar în cazul relansării unei ofensive ruse la scară largă.

„Ucraina este nevoită să se bazeze pe promisiunile lui Trump, însă are nevoie de mai mult decât declarații”, a concluzionat el. „Sunt necesare acțiuni concrete și garanții clare, care să împiedice retragerea facilă din aceste angajamente”.