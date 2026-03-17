Ministrul Apărării din Taiwan afirmă că nu a fost informat despre amânarea livrării de arme de către SUA

Un pachet important de arme din SUA pentru Taiwan, în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, care include rachete interceptoare avansate, este gata pentru aprobarea lui Donald Trump și ar putea fi semnat după viitoarea sa vizită în China, a raportat Reuters săptămâna trecută, citând surse informate cu privire la discuții.

Însă luni, Trump a declarat că intenționează să amâne cu aproximativ o lună vizita sa în China de la începutul lunii aprilie, din cauza războiului cu Iranul.

Întrebat dacă amânarea călătoriei ar putea afecta noile vânzări de arme către Taiwan, Koo a spus că guvernul a coordonat îndeaproape cu SUA.

„Procedurile se desfășoară conform programului”

„Din câte înțelegem, procedurile lor interne de revizuire se desfășoară conform programului. Nu cred că am primit vreo informație legată de acest lucru care să indice întârzieri”, a spus el.

China, care consideră Taiwanul guvernat democratic ca fiind teritoriul său, a cerut în repetate rânduri încetarea acestor vânzări.

Președintele chinez Xi Jinping i-a spus lui Trump în februarie că vânzările de arme către Taiwan trebuie tratate cu „prudență”.

SUA, care în decembrie au anunțat o vânzare de arme către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari, nu au dezvăluit oficial un al doilea pachet.

Demersurile lui Trump de a asigura un acord comercial favorabil cu China au stârnit îngrijorări în rândul unor observatori ai Chinei că ar putea reduce sprijinul militar al SUA pentru Taiwan.

SUA nu au relații diplomatice oficiale cu Taipei, dar sunt obligate prin lege să furnizeze insulei mijloacele necesare pentru a se apăra.

Taiwanul, la fel ca alți aliați și parteneri din regiune, a urmărit cu îngrijorare modul în care mutarea forțelor americane din Asia în Orientul Mijlociu ar putea afecta capacitatea SUA de a face față incidentelor care implică China sau Coreea de Nord, mai ales în contextul în care stocurile de arme sunt consumate rapid în războiul cu Iranul.

Koo a declarat că nu poate comenta operațiunile și desfășurările militare ale SUA. El a afirmat însă că armata taiwaneză va continua să urmărească evoluțiile din jurul Strâmtorii Taiwan, precum și din întreaga China.

„Prioritatea noastră principală rămâne observarea indicatorilor și semnalelor relevante și vom continua să acordăm o atenție deosebită”, a spus el.